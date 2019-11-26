輿論場：香港「變天」倒逼北京徹底警醒

雖然今次區議會選舉建制派的失敗在預料之中，但出乎預料之外的是，建制派會輸得這麼慘。至25日中午12時45分，全港452個選區終於完成點票，民主派一舉摘下385議席，在18區區議會中，有17區都贏得過半議席。反觀建制派則兵敗如山倒，多名競逐連任的立法會議員「落馬」，只得59席。

面對這樣的「慘敗」，內地官媒並未及時表態，只有《環球時報》發出一篇社評，意在鼓勵建制派不要灰心，卻反倒成為內地輿論場的「靶心」。待到結果全部出爐，新華社旋即發表簡訊，稱「過去5個多月中，亂港暴力分子與外部勢力遙相呼應，不斷製造、升級暴力活動，造成香港社會政治氛圍對立、社會情緒撕裂、經濟民生髮展受挫。持續數月的社會動盪，嚴重干擾了選舉進程。選舉當日，有亂港分子對愛國愛港候選人進行滋擾。」但對於結果本身，卻隻字未提。中國外交部長王毅以及外交部例行記者會的表態，亦延續新華社的論調，強調「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」

建制派在此次區議會選舉中大敗。（AP）

其實在選舉前，內地官媒還集體展開一輪輿論攻勢，希望藉此「說服」香港民眾，珍惜手裏的選票，因為「香港未來尚可選擇」。《人民日報》還特意推出短影片MV「助陣」，其中稱「明天的東方之珠，是籠罩黑色恐怖還是重現往日榮光？是陷入一蹶不振還是實現浴火重生？答案自在人心，選擇就在手上。」可若以結果論，這樣的「輿論攻勢」，對港人來說，並不真的管用。

毫無疑問，這是香港的一次公開民意測驗。這次民意測驗的可信度和參考價值究竟有多高？一方面，這的確是香港民眾一票一票投出來的結果，是真實可信的，這樣的結果也切實地反映港人對特區政府施政的不滿與怨氣已經積壓得太多太深，香港治理體系和官員的治理能力已到非徹底改革不可的時候；另一方面，將這次選舉放置在香港持續5個多月的反修例風波大背景下，這無疑又是一次帶着強烈情緒的公投，當情緒和政治口號壓倒一切，這樣的結果也並不意外。

當這樣的「敗局」擺在面前，連帶着便需要回答：香港接下來會怎麼樣？北京接下來會怎麼辦？

對於第一個問題，輿論的第一反應便是今次區議會選舉對明年立法會選舉和2021年的特首選舉之影響。《紐約時報》第一時間刊登的短文即言，「儘管這些民選官員的大部分職責僅限於他們所在的地區，但親民主派候選人的勝利可能使他們在未來的政府組建中發揮更大的作用。這些區議會議員有資格在立法會的6個席位中當選，並在1200人組成的行政長官選舉委員會中控制117票。」

而作為內媒中率先發聲的《環球時報》，則試圖從這樣的慘敗中看到一絲光亮，稱「星期天香港的投票結果反映了在如何走出當前困局的問題上，香港社會還存在一些情緒，影響了對這個重大問題的系統化思考。」又指「西方一些勢力在過去的一周裏開足馬力，為香港反對派在本次區議會選舉助選。」「經歷了這次區議會選舉，希望香港的建制派不要灰心，愛國愛港的民眾不要灰心。」概而言之，該報認為，建制派本身並沒有錯，都是西方勢力和香港民眾情緒化惹的禍。

今次的選舉中，香港民眾有沒有情緒？當然有，而且情緒很大。今次的選舉中，有沒有西方勢力的因素？可能或多或少也有。但這些都是「外因」，「內因」還是建制派的無能和特區政府施政不善。如果只是揪着「外因」不放，而不能徹底反思「內因」，那麼才是真的慘敗了。

再看第二個問題，北京接下來會怎麼辦？這次建制派慘敗，對北京來說無疑是一次很大的警醒，也倒逼着北京對香港「丟掉幻想」。接下來，如何讓「壞事變成好事」，才是重中之重。沒有直面失敗的勇氣，如何能夠深刻反省，重新上路？這也是中共長期的優勢所在。針對有輿論鼓譟，「丟掉幻想」的下一步，就是「準備戰鬥」，的確，需要「準備戰鬥」, 中央政府已經必須要清楚認識到在治港問題上，制度、能力和認識上的錯誤，這是硬骨頭要啃。但如果「鬥爭氣氛」只是簡單粗暴的理解並蔓延，那麼對港工作的反思極有可能走向另一個方向，不僅加劇陸港之間的對抗張力與信任缺失，而且對於全面診斷香港病症也會造成切實干擾。

香港的確需要一場刮骨療毒的「鬥爭」。但北京理應明白，對香港問題的深刻反思與再認知，既需要拋開以往的傳統鬥爭思維，又需要在認清香港深層次結構性問題的前提之下加強另一種層面的鬥爭，比如與消極「一國兩制」的鬥爭，與陳舊官商共治模式的鬥爭，與單一產業結構的鬥爭等等。如此一番刮骨療毒的鬥爭與「革命」，方才可能重拾香港的人心，也才可能帶領已經病入膏肓的香港再出發。

此外，這樣的選舉結果也變相「鼓勵」內地自由派群體。曾經一度因衝擊立法會以及暴力毆打內地遊客和記者等事由，讓內地自由派對於香港這場風波的態度變得曖昧與搖擺，甚至一度沉默不語，但今次的選舉結果之後，內地自由派群體旋即「復活」，在社交網站表達着對於香港這場「勝利」的激動之情。有人即言，「等到真正有選票的那一天，沒有人會選擇與狼共舞。」

顯然，在內地自由派眼中的「狼」，定然不會侷限於今次慘敗的建制派，也不會只是特區政府，更多指向的是北京。而藉由情緒選票最終登堂入室的泛民，雖然不是真的大勝，但既然有了機會，就要對得起選民，別再繼續用政治口號和街頭政治來裹挾民意、撕裂香港。