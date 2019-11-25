知華派新外長晤王毅「試水溫」　加拿大對中國「見步行步」

二十國集團（G20）外長會議在日本名古屋舉行，其間於11月23日，中國國務委員兼外交部長王毅會見新任加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）。商鵬飛24日表示，兩名被扣加拿大公民是「當務之急」，並指已經向王毅表達很多有關想法。

原外長方慧蘭升任副總理

在10月底大選後，加拿大總理杜魯多連任但需籌組少數派政府，原外長方慧蘭（Chrystia Freeland）出任副總理兼跨政府事務部長，而商鵬飛則卸任基礎建設及社區部長，轉任外長一職。商鵬飛在2017年曾在訪問中稱讚，中國「穩定」和具有「以規則為本的秩序」，而他之前曾擔任國際貿易部長一年多，擁有對華溝通的經驗。

驟眼看看加媒簡介和分析，大多認為商鵬飛屬於知華派或親華派，其對華態度會比方慧蘭較為溫和。至於方慧蘭雖然「升職」，有監督外交事務之權，但因其職權範圍甚廣，包括省際協調、監察《美墨加自貿協定》、能源政策、氣候政策和經濟增長策略，預料難以就對華政策事事關注，商鵬飛有相當的自主空間。

中國國務委員兼外交部長王毅會見新任加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）。（資料圖片）

有論者稱，方慧蘭成為中國的「眼中釘」，源於她於8月就香港示威風波，與歐盟外交政策主管莫蓋里尼（Federica Mogherini）作高調評論，惹來北京點名批評，此舉在中加關係實屬罕見。外界大可視內閣改組別有深意，既為將方慧蘭「調離」對華政策的擬定過程，也是換一張鴿派新臉孔，以期有一番新氣象。

受訪加人對華反感達67%

可是不論誰都知道，換了人只能求個契機改善關係，要化解根本矛盾則仍未見曙光。過去一年來，渥太華委託政商界的「中國老朋友」赴華斡旋，然而被捕公民未獲釋放，加國農產品亦被禁進口；另一方面，據皮尤研究中心（Pew Research Center）調查，受訪加人對華反感達67%，比去年急升22%級，好感則只佔27%。

🔻點擊圖輯了解孟晚舟被捕風波🔻

商鵬飛接手了這個爛攤子，新官上任沒有過於進取，與王毅會面時僅僅「試水溫」。他將議題針中於個別司法事件，表態限於「非常關注」兩名被拘加拿大公民的問題，連「限加令」一事也不觸及；中方反應則仍然堅決，表明問題癥結在於孟晚舟一案，呼籲加方「採取切實措施」，「克服這一人為製造的障礙」。

站在加拿大的立場，身處中美貿易戰中，最好是左右逢源，成為雙方爭相攏絡的對象，大忌是被任何一方視為「選邊站」，然後被拿來殺雞儆猴。無論有心或無意，渥太華去年底應美國要求拘捕孟晚舟，惹來北京強力反制，要反擊是無能為力，要求和又禍根在於華府，繫鈴人不來解鈴就束手無策了。

中美大和解方可脫困

有鑒於中加關係已幾與中美關係掛鉤，如果中美大局仍然緊張，加方只能做些「損害管控」，盡量避免交惡更深，要回應本國民意亦僅限於口頭抗議。不過若果中美關係有轉機，又或中方的狀況有變，渥太華似乎亦會把握時機，能還原一步就是一步。

由於非洲豬瘟肆虐，中國豬肉供應緊張，引致物價顯著上升，對海外豬肉貨源有殷切需求。事實是在加拿大大選後不久，中國外交部便稱，加拿大在食安領域「有錯就改」，目前已堵塞輸華肉產品衛生證書簽發系統的明顯漏洞，所以恢復進口加拿大的豬肉和牛肉。

實則孟晚舟案一日未解決，中加關係就永無寧日，最好是中美大和解，華府撤回引渡申請，渥太華可以隨之脫困。中美近來常說「非常接近的」首階段協議會是契機嗎？商鵬飛可能正試探這可能性，但無論如何都好，夾在了中美交火戰線之中，被動的加拿大也只能見機行事，見步行步了。