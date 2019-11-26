【區議會選舉】新華社：止暴制亂，香港需要穿雲破霧再出發

區議會選舉投票率高達7成，為香港各類選舉史上投票率最高的一次選舉。在本次選舉中，民主派豪取380多席，建制派議席大縮水。 官方《新華社》26日（周二）發表題為〈止暴制亂，香港需要穿雲破霧再出發〉的評論文章，稱過去5個多月，愛國愛港候選人舉行的競選活動經常受到滋擾及衝擊，多區候選人的辦公室被人故意破壞及縱火，更有候選人遭到暴力襲擊而受傷。 文章指，「暴徒」及其幕後的「反中亂港政客」通過持續製造「黑色恐怖」及「寒蟬效應」，憑藉不公平的選舉過程收割政治利益。

文章稱，選舉當日未發生大規模、惡劣暴力活動，選舉總體安全、有序、平穩，這是香港各界努力的結果，反映了香港人心思安、人心思定。為避免香港進一步沉淪，香港社會各界需要協力盡快跨過暴力和混亂的泥淖，盡快回到法治和理性的軌道上重新出發。

文章指，香港已歷經5個多月的風波，儘管滿目瘡痍，但香港的優勢和條件仍讓我們對明天保有信心。如果想讓香港優勢得以充分繼續發揮，香港民眾特別是年輕人要有更廣闊的視野、更長遠的目標，切實增強國家和民族認同感。香港社會更需認真思考在「一國兩制」下如何正確認識香港與內地的關係，在憲制秩序的基礎上讓兩者成為情感與命運的永遠共同體。

文章最後稱，香港的未來，應從歷史維度加以觀照。是繼續在動蕩的懸崖邊徘徊，還是邁開觸底反彈的復興步伐，一切有賴於廣大香港市民能否按照「一國兩制」方針為香港找到正確的前進方向。

（新華社）