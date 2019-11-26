澳門即將回歸20周年　官媒《人民日報》發文讚揚「一國兩制」

澳門即將迎來回歸20周年，內地官媒《人民日報》發文讚揚「一國兩制」，指澳門20年來取得令人矚目的成就，社會安定、經濟發展、居民安居樂業，多元文化得到了很好的發展，「向世界展示了『一國兩制』成功實踐」，並引述國家主席習近平的言論強調，「『一國兩制』完全是行得通、辦得到、得人心的」。

文章指，「一國兩制」是中國特色社會主義的一個偉大創舉，事實亦證明「一國兩制」是解決歷史遺留的香港、澳門問題的最佳方案，也是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度，「我們必須堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一」。

文章指「一國兩制」是中國特色社會主義的一個偉大創舉。（視覺中國）

文章強調，「一個兩制」是一個完整的概念，要始終準確把握「一國」和「兩制」的關系，「『一國』是根，根深才能葉茂；『一國』是本，本固才能枝榮」，並引用四中全會公報中有關「一國兩制」的內容，「必須堅持『一國』是實行『兩制』的前提和基礎，『兩制』從屬和派生於『一國』並統一於『一國』之內。嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定，絕不容忍任何挑戰『一國兩制』底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為」。

文章又稱，保護香港、澳門長期繁榮穩定，解決台灣問題，實現祖國完全統一，「是實現中華民族偉大復興的必然要求，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在」。前者必須全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，後者則是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後臺灣長治久安。

文章在最後指，面向未來，要全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，紮紮實實做好各項工作，「只要包括港澳台同胞在內的全體中華兒女順應歷史大勢、共擔民族大義，把民族命運牢牢掌握在自己手中，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來」。

（人民日報）