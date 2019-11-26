【人權法案】楊潔篪：中方堅決反對和強烈譴責美國會通過涉港法案

美國國會日前通過《香港人權與民主法案》，法案已經交付總統特朗普（Donald Trump）簽署或否決。 在北京，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪就事件接受《新華社》採訪。他表示，中方堅決反對和強烈譴責美國會通過涉港法案。

《香港人權與民主法案》已經交付總統特朗普（Donald Trump）簽署或否決。（路透社）

楊潔篪說，美國國會不顧中方多次嚴正交涉和堅決反對，通過所謂《2019年香港人權與民主法案》，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此予以堅決反對和強烈譴責，已就此向美方表明嚴正立場。

楊潔篪強調，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力不得干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

楊潔篪批評，美國國會有關法案嚴重損害中方利益，嚴重破壞香港繁榮穩定。香港當務之急是止暴制亂，恢復秩序。中方敦促美方認清形勢，立即阻止該案成法，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。美方任何企圖利用香港問題干涉中國內政、阻礙中國發展的圖謀都不會得逞，香港在祖國內地強有力支持下必將保持長期繁榮穩定。

（新華社）