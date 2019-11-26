特工叛逃南海核爆謠言四起　內地官媒質問幕後黑手

針對近期發生的中國間諜叛逃、南海「核爆」等相關熱點事件，內地官媒《參考消息》今天（26日）刊文《「特工」叛逃？南海「核爆」？誰在製造關於中國的謠言》，對相關熱點事件予以了評析。

伴隨着各國之間交流的增多，間諜案頻被曝光，但真實性待考。（VCG）

文章稱，為了抹黑中國，有些人「無所不用其極」，甚至不惜押上自己的信譽。這幾天，關於中國的兩則謠言先後在境外媒體上流傳：有人造謠南中國海發生了「核爆炸」；還有人把偽裝成所謂「中國特工」的詐騙犯奉為座上賓等等。

報道稱，儘管相關報道錯漏百出，專業人士甚至連普通網友都能挑出一堆毛病，但有些外媒卻依然硬着頭皮「圓謊」，一些政客也借題發揮，大張旗鼓渲染所謂「中國威脅」。種種亂象，暴露的已經不只是「智商問題」。

南海「水下核爆」？

《參考消息》稱，這則謠言出現在11月20日，一個名為哈爾·特納的美國電台主持人，當天在由他創辦的個人同名網站上發佈了一則「爆炸性消息」，聲稱南海地區檢測到水下「核爆炸」。文章宣稱，南海水下50米處發生的爆炸當量在1萬噸至2萬噸之間，文章還上傳了所謂「輻射監測器數據」，稱爆炸後南海地區輻射水平上升。

很快，這則謠言就被多家媒體全面駁斥。美國科技博客網站Gizmodo21日即刊文指出：中國並沒有在南海秘密引爆核彈。報道稱，哈爾·特納所引用的監測數據來源很不可靠，而且那些數據與其他地區相比也並沒有顯示出異常。況且，南海地區船隻往來密集，如果真的發生核爆炸，不可能沒有其他人看到。

而香港《南華早報》網站11月23日援引美國國防部官員的話說：「我們沒有看到任何迹象表明這些報道是可信的。」

中國籍男子王立強在澳洲媒體自稱在香港、台灣從事間諜活動。（網上圖片）

中國「特工叛逃」？

11月23日，澳洲《悉尼先驅晨報》和《時代報》等多家媒體報道：有一名叫王立強的「中國間諜」冒着生命危險逃往澳洲，提供了許多所謂「內部情報」。報道引述王立強的話污衊中國，稱中國意圖「干預」澳洲等國內政，並所謂「介入」中國香港和台灣等地區選舉。

而這一頗為戲劇性的謠言也很快被中國警方闢謠。上海警方23日發佈情況通報指出，王立強系涉案在逃人員，他所持有的證件均系偽造證件。

文章就兩個熱點話題分析稱：「雖然兩則謠言所涉及的領域天差地別，但最終都把矛頭指向了中國，也因此引來了某些人的『狂歡』。」

「先看始作俑者，炮製兩則謠言的人都可謂劣迹斑斑。據Gizmodo報道，哈爾·特納是極右翼分子，還是白人至上主義者，他曾是聯邦調查局線人，還曾因號召謀殺三名聯邦法官而被判處近3年監禁。」

而對另一則謠言的當事人王立強，上海警方通報顯示，2016年10月，王立強因詐騙罪被福建省光澤縣人民法院判處有期徒刑1年零3個月，緩刑1年零6個月。2019年2月，王立強虛構進口汽車投資項目詐騙束某460餘萬元人民幣。2019年4月19日，上海市公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對王立強進行立案偵查。

那麼，究竟是誰在密集傳播如此不靠譜的謠言？文章總結出了兩大類人群。

首先，中國台灣地區某些人的影子在其中若隱若現。關於「南海核爆」的傳聞稱，台灣也被列為輻射監測地點之一，讓台灣中時電子報直呼「躺槍」。但在所謂「間諜風波」問題上，台當局卻不甘於「躺槍」，而是積極跳出來攪和，台灣陸委會和安全部門等紛紛站出來表示「高度重視」，並妄稱查明後「一定依法嚴辦」。有些政客甚至以此作為攻擊大陸的靶子，跳到前台「義正詞嚴」一番。

另一個積極傳謠的，自然是向來熱衷攻擊中國的一些西方媒體和澳洲個別政客。即使當謠言被澄清後，當初傳謠的不少外媒仍然執迷不悟。如法新社在11月23日的報道中竟然將中國警方的通報稱為「抹黑」。

而11月25日，澳洲《悉尼先驅晨報》在明知中國警方已經說明王立強是在逃人員的情況下，還發文喊話希望澳洲能對王立強一家申請澳居留權一事予以「積極回應」。

澳洲一些政客和媒體表現出的卻似乎是十足的「眼盲」，宣稱所謂「中國干涉」比他們想象的還要嚴重，並稱「任何願意幫助我們捍衛主權的人都應該得到我們的保護」。

11月25日的中國外交部記者會上，發言人耿爽對所謂「中國特工」謠言回應稱，我們從來沒有，也從來不感興趣去幹涉他國的內政。

「一段時間以來，澳洲的一些政客、一些機構，還有一些媒體，在涉華的問題上表現出高度的緊張，已經到了風聲鶴唳、草木皆兵的地步。他們不斷編造所謂中國的『間諜案』，對澳洲的『滲透案』。」

耿爽指出，無論情節如何離奇，花樣如何翻新，謊言終究是謊言。「我們奉勸澳方有關媒體和人士尊重已經明確無誤的事實和真相，恪守起碼的職業道德操守，放下意識形態偏見，摘掉有色眼鏡，不要再做不負責任、徒增笑柄的事情。」他說。