「中共叛逃特工」懸案不懸　如何搭上香港反修例風波？

中國創新投資公司主席向心及其妻子龔青周一（25日）在桃園機場被台灣法務部調查局限制出境，這是當前輿論熱議的「中共特工叛逃」事件的最新進展。日前，《悉尼先驅晨報》等多間澳洲傳媒報道了自稱「中共特工」的男子王立強向澳洲安全情報組織「投誠」並尋求政治庇護，據他自稱在向心夫妻二人所任職的公司服務。 一時之間，相關報道佔據輿論場，儘管中國警方已第一時間作出回應稱其為涉案在逃人員，但圍繞着王立強到底是「詐騙犯」還是「中共特工」的身份之謎，在中西輿論間形成爭議，此次台灣的直接出手大有沿澳媒報道進展的勢頭。不過，澳媒的報道真的靠得住嗎？

關於中國間諜在澳洲進行政治滲透的新聞在輿論場並不是一個新鮮話題。2018年澳媒即報道過中國大陸長期在澳洲通過當地華裔向主要政黨捐款，以增加自己對這些政黨的影響力。當時，中國官方即否認這一指控，並表示澳媒捏造這些指控是患有「對華焦慮症」，暴露澳洲一邊與中國做生意一邊批評中國的「投機心態」。

此次，澳媒再報道王立強「間諜案」所造成的輿論效應明顯更為強烈，一則王立強宣稱在香港的間諜機關所滲透的範圍主要指向香港與台灣。以香港修訂《逃犯條例》為導火索，因為銅鑼灣書店事件等，香港社會對北京長期以來積壓的不滿正在以暴力的形式上演；

另一方面正值2020台灣大選的衝刺期，外界十分關注北京會如何應對執政一個周期即將兩岸關係拖入冰點的蔡英文依然在當下民調中一路領先的局面。可以說，正是因為上述具有相當話題度的事件，澳媒在此時間節點的這一報道才得以如此奪目。

內媒指王2015年才大學畢業

因為王立強發表的關於中共在台灣的間諜活動在台灣引起強烈的輿論反應，從網絡民眾到當前政要紛紛藉機表達立場，再引發藍綠隔空放話。不過有聲音指出所謂「叛逃特工」背後的端倪。曾從事情報工作35年，策反過解放軍大校邵正忠、少將劉連昆的台灣前中情局副局長翁衍慶稱，王立強受訪時的說詞，顯示他對中共情報體系了解甚少，並列出王立強十項不合理之處。

此外，上海警方已發布一則情況通報作為回應，指王立強曾在2016年與2019年先後犯詐騙罪，目前是涉案在逃人員。內媒又報道指，王立強是2015年於安徽財經大學畢業，與其聲稱的2014年便移居香港、2015年參與銅鑼灣書店事件有太大的現實差距。

王立強聲稱有份參與2015年的銅鑼灣書店事件。（資料圖片）

此外，王全程以中文回答澳洲記者的提問，且發音甚至不太標準。有評論稱，如果這樣一個「螺絲釘」卻能從綁架銅鑼灣書店老闆到匯鉅款幫韓國瑜選舉，重大任務無役不與，中共情報體系倘若水平至此，各國大可以放心，再也不必擔心「中國威脅論」。

自稱中國間諜的王立強一案引發軒然大波。懷疑涉及事件的「中國創新投資」行政總裁向心及其妻子龔青，26日凌晨被台北地檢署諭令限制出境、出海。（資料圖片）

11月24日，中國創新投資有限公司發表聲明稱，公司主席向心及公司從未參與過任何情報或特務活動。而自稱王立強的人也從來不曾是集團員工。

無論是來自專業領域人士的鑑定還是中國警方的通報聲明乃至網民的判斷，都在指向澳洲媒體報道的「中共叛逃特工」事件是一個謊言，但是為何飽受質疑的「業餘特工」會「矇蔽」了澳洲一眾傳媒的判斷，並讓眾多的西方傳媒隨之起舞？或許並不是這些傳媒幼稚到不察真相，而是他們習慣於此前帶着偏見報道中國的操作模式，再或者正如翁衍慶所說是澳洲政府也不相信這位「特工」的身份不願給其庇護，他才透過傳媒放話。

有意思的是，已發生近4個月的英國駐香港總領事館僱員鄭文傑涉嫖娼被拘事件日前再被外媒報道，稱鄭文傑遭受內地警方刑訊逼供，與王立強「叛逃」事件都正趕上香港區議會選舉前夕，形成指責中國的輿論熱潮。