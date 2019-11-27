【區議會選舉】環球時報：泛民也需做維護國家安全的配合者

周日（24日）舉行的區議會選舉為本港選舉史寫下新一章，泛民主派取得壓倒性大勝。 官媒《環球時報》周三（27日）刊登的社評稱，泛民主派在推動香港民主的同時，也需讓自己成為維護國家安全的建設性力量，而不是扮演侵蝕國家安全的負面角色。

社評題為〈泛民也需做維護國家安全的配合者〉，稱法治是香港的核心價值，無論追求什麼都不能以破壞香港的法治為代價，泛民新當選的區議員應當為引導香港社會重建這一共識做出他們的貢獻。忠於基本法，應是所有港人從政的前提。

社評指，泛民要有推動「兩制」與「一國」在香港政治實踐中協調起來的強烈意識和責任感，不能把香港社會朝著與國家對抗的方向推，尤其不應藉助外部力量與中央博弈。我們相信多數泛民主人士是有「一國」意識的，不會讓香港成為西方向中國戰略施壓的橋頭堡。這是他們應當恪守的基本政治倫理。社評稱，泛民力量需要在中美戰略博弈形勢不斷嚴峻起來的時代把握準自己的政治定位，確保它與中國國家安全是兼容的。

11月25日，泛民當選區議員聲援理大留守人士。（李澤彤攝）

社評最後稱，泛民越是得席多了，越要保持政治冷靜。尤其是年輕的新人，應當與「賣國賣港」者拉開距離，有勇氣探索真正符合「一國兩制」的新的從政之路。香港永遠是中國的，而不會是美國或者西方的。牢記這個事實和道理，並且讓自己的言行不與之逆著來，這樣的從政才會是紮實的。