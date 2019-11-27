【網紅家暴案】內地3成已婚女遭家暴　政法委：維權不僅靠受害者

11月25日是國際消除對婦女暴力日，內地網紅「仿妝」博主「宇芽YUYAMIKA」當日在微博上發布影片及文章，控訴被前男友自今年4月起連番家暴，從掌摑十多下升級至拖出升機降捏頸撞牆，還試過被打至癱瘓在地並失去意識。事件引起社會關注，重慶警方及市婦聯已介入核查。 本周三（27日），中央政法委發文關注家暴事件，強調維權重擔並非只靠受害者，公安機關應有作為。

全國婦聯統計數據顯示，在中國，平均每7.4秒就有一位女性遭受丈夫毆打，30%的已婚婦女曾遭受家暴，其中有70%的施暴者不僅打妻子，還打孩子。（資料圖片/視覺中國）

家庭暴力是指家庭成員之間以毆打、捆綁、殘害、限制人身自由以及經常性謾駡、恐嚇等方式實施的身體、精神等侵害行為。根據全國婦聯統計，內地2.7億個家庭中，有3成的已婚婦女曾遭受家暴，並且有7成的施暴者不僅打妻子，還打孩子。

中央政法委的文章指出，在「宇芽被家暴」事件中，大批網民的觀點明確而統一：對家暴的態度只有一個，那就是零容忍。此外，有三個「新現象」值得關注。

文章稱，第一點，「全網震怒中，無疑是整個社會文明和法治意識的進步」。面對廣泛關注的家暴事件，「為什麼挨打」已經成為觸碰道德底線的問題，「決不能打」成為共識——輿論的關注點，聚焦於如何在法治的框架內嚴懲施暴者，如何更好的保護弱者的合法權益。

文章認為，社會成員對任何形式的暴力給以最明確的反對，對任何施暴者給予最一致的譴責，對法律提供的解決方案給予最大程度的期待，是一個社會文明與法治的里程碑，足以記錄在社會發展的歷史之中。

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第二點是「家暴維權的『重擔』，並非只壓在受害者的肩頭」。文章說為，「零容忍」不僅是社會的共識，也是政法機關的態度。沉重的責任不能都壓在被害者的身上，公安機關體現了應有的擔當和作為。

至於第三點，文章指出，「第一時間報警」比「第一時間發帖」更重要。「也許輿論的關注可能是一陣颶風，能掀起驚濤駭浪，但法律的關注卻是久久為功，給人以全面的保護。如果僅依靠輿論施壓獲取慰藉，其實是對那些沒有能力在網絡上掀起軒然大波者的另一種不公。」

文章最後強調，只有進入法律層面，才能進入「法律面前人人平等」的原則範疇，也才進入了「以事實為依據，以法律為準繩」的邏輯體系，不會被流言蜚語帶偏了公平正義的節奏。

（中央政法委「長安劍」）