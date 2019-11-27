英下議院報告稱遭中國干涉學術自由　華駐英大使劉曉明：捕風捉影

英國國會下議院外交事務委員會日前發表報告，稱遭中國干涉學術自由，對此，中國駐英大使劉曉明當地時間26日（周二）在英媒《金融時報》發文反駁。 劉曉明表示，該報告捕風捉影，充滿偏見，誤導公眾，近年來中英教育交流合作的蓬勃開展，為兩國關係不斷注入動力。

大量中國學生在英國讀書，劉曉明表示，近年來中英教育交流合作的蓬勃開展，為兩國關係不斷注入動力。（資料圖片）

中國駐英大使劉曉明在題為《中英應當深化人文教育交流》文章中指出，中英學術交流三點意義。文章稱，首先，中英教育交流合作增進兩國人民相互了解；其次，中英教育交流合作助力兩國發展繁榮；第三，中英學術交流合作促進東西方文明對話。

劉曉明表示，中國駐英國使領館與英國各大學開展交往，與中國學生和學者保持聯繫，完全是正常履行職責，無可非議。如果出於意識形態偏執和狹隘政治目的或因為他國施壓，而歪曲這些正常往來，最終將挫傷中英兩國學生和學者的熱情，並將進一步損害中英學術合作。

11月15日，英國下議院外交事務委員會發布了一份報告，警告稱一些國家對英國學術自由的「威脅」，甚至特別強調了來自中國的影響。該報告全文一共提到「中國」（China）一詞31次，其中還不包括「Chinese」的出現次數。此外，報告還提到中國的香港、新疆等事務，還將香港局勢在目錄中專門列出。

報告稱，英國大學和英外交部沒有意識到中國干涉學術自由的風險，缺乏應對措施。報告還表示，與美國、澳洲或新西蘭相比，英國對於中國在大學和科研方面的影響討論得太少，因大量招收中國學生而受益的學校可能在邀請演講嘉賓方面感到壓力。

劉曉明強調，中國尊重學術自由，不干涉別國內政。（Reuters）

此外，英國外交部發言人還稱，大學應該堅持強調學術自由的重要性。不過，英國高校校長組織機構Universities UK否認了遭受廣泛干預。該機構發言人說：「作為自治機構，大學有責任制定自己的政策和做法，以防止外界干擾，我們尚未察覺有任何系統性的干擾介入。」

對此，劉曉明強調，中方一貫堅持不干涉別國內政原則，尊重學術自由，沒有也不會對英大學正常學術活動施加任何政治影響。劉曉明提到，2019年英國國際教育戰略白皮書稱，英國是高等教育的世界領導力量，其「學術教育機構在國際上享有最高聲譽」。「我們期待英方繼續展現出引領合作的領導力和獨立自主的決策力。中方願與英方一道，進一步推進中英人文教育交流合作，促進東西方文明互鑑。」