王毅闡釋中東安全問題的中國方案：堅持政治解決方向

27日（周三），國務委員兼外長王毅在北京會見出席中東安全論壇的外方嘉​​賓。 王毅表示，中國從不干涉中東國家內政，從不搞勢力範圍，也不謀求地緣政治私利，又詳細闡釋中東安全問題的中國方案，包括堅持政治解決的正確方向及捍衛公平正義的基本原則等。

王毅稱，在第八屆中阿合作論壇部長級會議開幕式講話中，國家主席習近平提出，要在中東摒棄獨享安全、絕對安全的想法，不搞你輸我贏、唯我獨尊，打造共同、綜合、合作、可持續的安全架構。這是中方對中東安全提出的中國方案。

27日（周三），國務委員兼外長王毅在北京會見出席中東安全論壇的外方嘉​​賓。（外交部）

王毅表示，共同安全，就是要保障所有國家的安全，而不是將一國安全建立在他國不安全之上，更不是尋求單方面的絕對安全。綜合安全，就是不僅尋求軍事安全，也要實現政局穩定，社會安寧。合作安全，就是要通過政治對話、多邊合作來實現安全，而不是迷信武力干涉或單邊行動。可持續安全，就是要安全和發展並重，通過發展為安全提供支撐，使安全有內生的動力，而不是曇花一現。

王毅指出，打造共同、綜合、合作、可持續的中東安全架構，一是要堅持政治解決的正確方向。武力解決就像沙漠中的腳印一樣無法持久，外部干涉就像是無根的樹木一樣難以存活。惟有以政治手段推動和平解決，才能防止以暴制暴的惡性循環；惟有以包容精神推進對話合作，才能找到化解矛盾的持久方案。

和平條約應被信守 發揮聯合國作用

二是要捍衛公平正義的基本原則。什麼事情都有是非曲直，任何解決方案都不能偏離公平正義。各國主權應當平等，不能被干涉；民族權利應當尊重，不能被交易；和平條約應當被信守，不能被破壞；國際法治應當被遵循，不能被無視。這些，都是最基本的公平正義。

三是要發揮聯合國的關鍵作用。要支持聯合國為解決中東熱點問題的斡旋努力，落實聯合國安理會為解決中東問題通過的各項決議，提高聯合國參與中東事務的效率和能力，遵循《聯合國憲章》宗旨和原則。

四是要形成地區和國際社會的一致合力。地區國家應當加強團結與對話，為促進中東安全發揮更加重要的作用；國際社會尤其是大國要摒棄地緣政治私利，真正從中東人民的福祉出發，為促進中東和平發揮建設性作用。

（外交部）