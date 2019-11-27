【華為風波】中美外交官趨「戰狼化」　德國施展「暗渡陳倉」？

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）早前談論華為問題時，將中國和美國的監聽情況相提並論，引起美國駐德大使格雷內爾（Richard Grenell）不滿。格雷內爾11月25日批評阿爾特邁爾的言論侮辱美國和駐德美軍。

美國近日加強對德施壓

如此論調似曾相識，不過就是出自中國外交官之口。今年1月17日，時任中國駐加拿大大使盧沙野稱：「如果加拿大政府禁止華為參與加拿大 5G 建設的話，會有甚麼後果我不知道，但是我相信肯定會有後果。」外交官慣於謹言慎行，如今為了一間民企，公開警告所駐主權國家，也算是較為罕見的情況。

可是在中美激烈交鋒之下，國際交涉似乎開始步入新常態，啟動了「戰狼化」的過程。

美國一直遊說德國能封殺華為，但並未奏效。圖為2018年7月16日，格雷內爾（左）與默克爾交談。（Reuters）

相比盧沙野，格雷內爾言論更為誇張，首先美德之間沒有爆發孟晚舟案之類爭端，他單單為了一番口頭言論，不只公然炮轟盟友，兼且特意挑明數千美軍駐守德國，「確保德國安全」，而「任何無視歷史的人都必將會重蹈覆轍」，詞鋒之犀利簡直近乎攤牌侮辱。

格雷內爾的「過激」反應不是一時情緒失控所致。11月初，他的上司、國務卿蓬佩奧訪問德國，便高調指責中共正塑造「新威權主義」，呼籲德國封殺華為，並認為「自由國家」正與中俄作「價值觀的競爭」。可想而知，北京對此反應甚大，指責蓬佩奧充滿意識形態上偏見，具有冷戰零和博弈思維。

德內閣要員意見不一

美國如此焦躁不安，對盟友毫不客氣，或者反映華府對德國的取態也沒足夠把握，同時顯示出對打垮華為是志在必得，不容有失。美國作為世界第一強國，手上有大量的政經軍工具，格雷內爾的「嘴炮」大概旨在先發制人，並呼應華府一貫口徑：如果德國採用華為，將會影響美德情報和防務合作。

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實則美國一如中國，是德國的主要貿易夥伴，一旦祭出「限德令」便後果不堪設想，而德國作為歐盟的領袖，必然為中美所競逐，要如何應付這兩個麻煩的「追求者」，成為總理默克爾的當務之急。

柏林的反應十分微妙。默克爾表明只會按本國利益行事，而有報道指其親自介入，以免刻意排斥華為。至於內閣成員則取態不一，相對於經濟部長嘲諷美國，德國外長馬斯（Heiko Maas）和防長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）卻持異議，後者更稱為防外國政府侵入重要基建，可從程序上禁制華為。

德國電信被指全撤亞洲零件

消息滿天飛，實際行動才是驗證的唯一標準。德國執政基民盟23日通過提案，規定裝備商必須獲驗證為符合安全標準，才能參與建設，矛頭直指華為。歐盟也在22日透露，成員國協議就選擇5G供應商一事，應考慮第三國制定的本國法律和政策體系，當中美國的華為禁令已呼之欲出。

與此同時，有傳媒於20日指德國電信公司（Deutsche Telekom）在今後兩年內，亞洲部件的佔比將變為零，換言之現有華為零件也會受波及，更加談不上參與5G建設。有趣的是，該公司表示，這一步驟是正常的部件更新，強調每隔3到5年都會更換網絡配件。

上述消息會否落實尚有待觀察，然而德國已似是施展「暗渡陳倉」之計：道理上不會排斥任何供應商，程序上要有說服力，輿論上容許內部直抒己見，國際上尋求歐盟統一準則。這一步步走下來，即使中美繼續施壓，也無法找到「發難」機會，而華為在德業務的命運，看來會在刻意的緩慢推進中日漸水落石出。