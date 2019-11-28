中共落馬官員出現罕見「高利轉貸」罪名　中紀委專門發文解讀

中共中央紀委國家監委網站「紀法小課」欄目11月27日發文，就何為高利轉貸犯罪做了解釋。這一動態引發外界關注。

據中國《北京青年報》旗下的微信公眾號政知見報道稱，在中共落馬官員涉嫌犯罪的罪名中，高利轉貸這個罪名比較少見，但伴隨着反腐的深入，也有諸多相關案件不斷被曝光，因此，該罪罰的量罪方式也成為了外界關注點。

之前，10月21日，中國最高人民法院、中國最高人民檢察院、中國公安部、中國司法部聯合發佈《關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》，其中提到，為從事非法放貸活動，實施擅自設立金融機構、套取金融機構資金高利轉貸、騙取貸款、非法吸收公眾存款等行為，構成犯罪的，應當擇一重罪處罰。同時，該《意見》的發佈也意味着，過去不屬於犯罪的高利放貸（年利率超過36%）行為，在10月21日意見正式實施後，滿足一定條件，會構成犯罪。

伴隨着中共反腐的深入，諸多腐敗官員的新罪名種類也不斷刷新紀錄。（VCG）

就「高利轉貸」，中國刑法第一百七十五條第一款規定，高利轉貸罪是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。

就量刑而言，違法所得數額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得1倍以上5倍以下罰金；數額巨大的，處3年以上7年以下有期徒刑，並處違法所得1倍以上5倍以下罰金。

11月26日，中央紀委國家監委網站發文《法袍下的「雙面人生」》，講述了浙江省台州市椒江區人民法院原黨組成員、副院長王鵬翔的違紀違法案例。

2019年8月21日，寧波市中級人民法院二審判決王鵬翔受賄罪、高利轉貸罪一案，判處其有期徒刑5年6個月，並處罰金人民幣150萬元。

在王鵬翔的違法案例通報中提到，2014年1月，王鵬翔拿妻子葉某某名下的一處房產作抵押，偽造裝修合同，向某銀行機構申請裝修消費貸款200萬元人民幣。2014年11月，這筆貸款到達王鵬翔指定的虛假裝修承包人的賬戶，再通過其公司員工徐某某將這筆錢轉到王鵬翔丈母孃王某某的賬戶。放款當天，王鵬翔將賬戶上的錢立即轉貸給三名利益關係人，賺取利息差。

經查，2014年11月到2018年5月，王鵬翔轉貸收取的利息收入高達150.48萬元人民幣，支付銀行貸款利息32.02萬元人民幣，違法所得金額高達118.45萬元人民幣之多。

10月29日，陝西省紀委監委發佈消息，陝西省榆林市人大常委會原黨組副書記、副主任李文明被開除黨籍和公職。李文明的雙開通報中提到，他違規放貸獲取高額利息，利令智昏、不擇手段，將信貸資金變成生財之本，嚴重破壞金融秩序，涉嫌受賄、濫用職權、高利轉貸犯罪。

陝西省榆林市人大常委會原黨組副書記、副主任李文明被開除黨籍和公職。（網上圖片）

除了李文明，2018年10月，寧夏國有資產投資控股集團有限公司原總經理、黨委副書記屠國軍被雙開，通報中說他違反國家法律法規，套取銀行信貸資金高利轉貸他人牟利。

2018年1月， 廣東省梅州市人大常委會原黨組書記、副主任葉勝坤被雙開。通報中說他套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌高利轉貸犯罪。

更早些時候，2016年2月，遼寧省營口市人大常委會原副主任李思福被雙開。通報提到，他套取、騙取財政專項補貼資金及公款，高利轉貸獲取利益，違規從事營利活動。

「自己借來的錢，為什麼不能想怎麼用就怎麼用」？一方面，根據中國有關金融管理法規，凡通過騙造假去向、假用途、假擔保套取信貸資金者，本身即屬違反信貸資金管理法規的金融不法行為；另一方面，根據規定，任何單位不得在央行規定的貸款利率幅度以上發放貸款，否則，也屬違揹我國信貸資金髮放利率管理秩序的行為。

根據此前的規定，放高利貸（年利率超過36%）是違法的，超過法定標準部分的利息不受保護，但並不構成犯罪。

但在2019年10月21日之後，情況有了變化。

中國最高人民法院、中國最高人民檢察院、中國公安部、中國司法部10月21日聯合發佈《關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》。根據該《意見》，滿足一定條件，會構成犯罪。

該《意見》規定，違反國家規定，未經監管部門批准，或者超越經營範圍，以營利為目的，經常性地向社會不特定對象發放貸款，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經營罪定罪處罰。

其中，「經常性地向社會不特定對象發放貸款」，是指2年內向不特定多人（包括單位和個人）以借款或其他名義出借資金10次以上。

孔彩梅把銀行當成自家提款機，成為錢莊莊主放高利貸。（網上圖片）

2018年8月落馬的雲南富滇銀行原黨委委員、副行長孔彩梅在涉及高利轉貸犯罪的同時，也被披露多次放高利貸。孔彩梅因為強勢、長期奴役下屬，逼迫出軌丈夫砍手指發誓，毆打丈夫情人至重傷，充當惡勢力「保護傘」等事，在落馬後受到公眾關注。

雲南省紀委監委發佈的消息顯示，在審批貸款過程中，孔彩梅了解到多位私營企業主資金短缺，滋生了放高利貸的念頭。她把自己籌來的資金進行高息借貸，「白天當銀行行長，晚上作錢莊莊主」，牟得上千萬元人民幣的利益。