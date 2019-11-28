【四中系列訪談二】從革命黨到領導黨　習近平眼中的重大政治問題

前不久結束的中共十九屆四中全會，雖然從制度層面給出了事無鉅細的說明，也呼應六年前的十八屆三中全會和兩年前的十九大報告之內容，重申了兩個百年的藍圖，但外界對於中國未來究竟會走什麼樣的道路，即將滿百年的中共可否真的實現長期執政，中國的現代化對社會主義又意味着什麼，一直以來並沒有清晰的答案。

圍繞四中全會以及外界對於中共、中國和社會主義的諸多疑惑，「香港01」專訪了中國政法大學教授、「黨導立憲制」的提出者柯華慶。在柯華慶看來，四中全會等於回答了外界的疑惑，也給了那些持觀望態度的人明確的答案，因為社會主義的方向是確定了的，這條路是毫無疑問的。而在走這條路的過程中，將中國共產黨定位為馬克思主義領導黨是解決社會主義理論的根本。

本文為四中全會紅頭文件背後 習近平一錘定音（共三篇），轉自《多維CN》052期（2019年12月刊），瀏覽更多文章：【多維CN/TW頻道

系列訪談第一篇：四中全會紅頭文件背後 習近平一錘定音

中共十九屆四中全會《決定》為中國第五個現代化提供了綱領性指導。（新華社）

01：習近平在關於四中全會決定的說明裏，提到有一個重大的政治問題要搞清楚，就是「堅持和鞏固什麼，完善和發展什麼」。如果讓你來回答這個問題，四中全會堅持和鞏固的是什麼，完善和發展的又是什麼？

柯華慶：堅持和鞏固的是社會主義方向，已經說的非常明確了。以前中共將愛國與愛黨、愛社會主義區分開，這次四中全會的決定，包括最近出台的愛國主義教育綱要，已經不做特別區分了。愛國就要愛黨，就要愛社會主義，是個統一體，因為中華人民共和國由中國共產黨領導，中華人民共和國未來也一直會走社會主義道路，直至實現共產主義，方向非常明確。

至於你的說的「完善和發展什麼」，肯定是強調現代化的問題，是對中國特色社會主義的現代化。剛才說了，不能搬用資本主義的現代化去裁量中國，需要去不斷探索、不斷完善，人與制度的關係就是一個值得完善的方面。社會主義的「治」是制度與人相結合的。

01：《決定》裏提到了根本制度、基本制度、重要制度，三者的具體指向和相互關係是什麼？

柯華慶：僅僅在詞彙上做文章意義不大，關鍵在於建構新時代的社會主義話語體系。習近平雄才大略，理論界的學理解讀遠遠不夠。我在三年前就有一個判斷，中國自中共十八大開始進入到第三個時代，但是理論還停留在第二個時代。現在中國的理論話語體系，很多都是把話說的彎彎繞，不管這種彎彎繞多麼精緻和華麗，但很難讓人從內心接受。

01：四中全會《決定》裏重點強調的「十三條優勢」，第一條是堅持黨的集中統一領導，堅持黨的科學理論保持政治穩定。很多香港、台灣的朋友看到這裏就會反問，為什麼中國共產黨領導會成為中國最顯著的優勢？第一條優勢的表述，是否有從全能政府向全能執政黨轉變的內涵在裏面？

柯華慶：我從2015年提出黨導立憲制的時候就非常明確的表示，中國共產黨是領導黨。中國共產黨是馬克思主義領導黨、革命黨、執政黨的有機統一體，其定位首先應該是馬克思主義領導黨，然後才是革命黨、執政黨。領導黨是最本質的、自始至終的，革命黨也是自始至終的。中國共產黨作為執政黨只是在它掌握了政權之後才開始，並且執政的目的不單純是執政，還要進行社會革命和自我革命，實現共產主義，消滅自身。

柯華慶認為中共首先是馬克思主義領導黨。（新華社）

柯華慶：現在理論界都將中共定位為執政黨，是在西方的理論全面「佔領」中國的時候提出來的，大約是2000年左右，我翻了一下那幾年的文章，非常密集的討論「中國共產黨是執政黨」。2004年黨的十六屆四中全會由此將中國共產黨定位為「馬克思主義執政黨」。

中國共產黨是執政黨就是個事實，從1949年開始就是，甚至於1931年中國共產黨就在瑞金局部執政了。着重提「執政黨」實際上是個圈套，因為一提執政黨，立馬就會有人問，你憑什麼執政呢？

01：類似的反問裏隱含的問題是，要不要競選，有沒有下野的可能性。

柯華慶：對，「執政黨」其實話裏有話。而把中共定位為馬克思主義領導黨，可以從根本上解決這個問題。西方理論一般會攻擊中國沒有選舉，這是錯誤的。西方資本主義是選黨，中國社會主義是選黨員，然後組成共產黨。選擇的黨員都是各行各業的先進分子，無論德行、能力上都走在前面，這樣一群人組成的黨，理所當然要帶領人民前進。執政黨的意涵是黨內的黨員代表參與到國家政權中，只不過是這個黨在國家政權裏面起主導地位才叫執政黨，這個黨的絕大多數黨員並沒有參與進去。作為領導黨的中國共產黨是全黨，作為執政黨的中國共產黨只是黨員代表們。

執政黨是層級最低的一個定位，這也就是為什麼去年1月份習近平提出不能說中共已經從革命黨變成執政黨了，依然強調是革命黨。我想了好幾年，現在我明確提出是中國共產黨是馬克思主義領導黨，雖然這個說法還沒有被中共接受，但我認為是遲早的事，不解決這個問題，中共的理論就說不通，社會主義理論就不能自圓其說。

將共產黨定位為馬克思主義領導黨才能徹底解決社會主義理論問題，從最開始的領導革命、推翻舊有政權，然後繼續領導自我革命與社會革命，最終的目標是共產主義社會，執政是為了更好的革命，更好的去實現共產主義，這一系列的邏輯鏈條是通暢的。

01：從決定來看，中國共產黨的集中統一領導成為十三個優勢裏面的第一大優勢，統領其他十二個優勢。很多人會不解，為什麼中共能？

柯華慶：這是社會主義的制度決定的，因為社會主義就是共產黨領導建立起來的，與資本主義最根本的區別就是共產黨領導人民，社會主義國家的性質是由《共產黨宣言》決定的，《共產黨宣言》裏面的核心是共產黨。「沒有共產黨就沒有新中國」，先有共產黨後有社會主義國家，可以說社會主義國家是共產黨註冊的。

有些公知說「中國共產黨是沒有註冊的非法社團」，這是將資本主義價值當普世價值評判社會主義國家。在資本主義國家，共產黨常常是非法的，但在社會主義國家，共產黨是光明正大領導和執政的。以前說社會主義與資本主義是你死我活的，有些極端，但社會主義政治與資本主義政治是不同的我們必須承認吧。

社會主義只有擁有一個強大的政治權力——領導黨，才能節制資本家和權貴，實現共同富裕和共同自由，否則就會走向資本主義社會，就會讓資本家和權貴來掌控這個社會。共產黨擁有強大的政治權力是社會主義的基本特徵。

中共的全面領導被確定為中國特色社會主義的本質特徵。（AP）

柯華慶：社會主義政權必須節制資本家和各類權貴，這是為什麼強者或者自以為是強者的人反感社會主義的基本原因：這些「猴」不喜歡還有個「老虎」。資本家和中層官僚對社會主義都不爽，因為這些人想當「老虎」，「山中無老虎，猴子做霸王」，所以這些人喋喋不休想搞資本主義的權力制衡。社會主義的政治權力可以分工，但必須在代表公共利益的共產黨領導下，也就是我所說的「黨導政分制」，如果走上了法治道路肯定比資本主義制度優越。

你會發現中國官僚體系內部對於社會主義是有抵制的。毛澤東當年為什麼搞反右擴大化和文化大革命？實際上反的就兩種人，一個是資本家或有資產階級思想的人，一個是官僚和文人，這些人都是社會中的強者，能量大得很。毛澤東的錯誤在於他想聯合底層人民消滅強者，做過頭了，合適的方法應該是通過法治方式對資本家和官僚進行節制，而不是踩在腳下，社會是需要這些人做貢獻的，只是不能讓他們主導社會，顛覆社會主義政權。

社會主義政治一定是共產黨聯合底層人民節制強者，不然這些強者坐大後總想把共產黨給顛覆掉。社會主義不搞集中統一領導，不搞核心體制，社會主義制度就有可能被顛覆掉。

01：說到「領導黨」，今天中共強調「東西南北中，黨政軍民學」，黨領導一切。事實上，很多人在討論中國政治體制的時候，經常會談到上世紀80年代王滬寧、蕭功秦等提出的新權威主義。您提到的「領導黨」最終導向的，是不是一種新權威主義？

柯華慶：不能這麼套用。權威主義實質上還是在資本主義話語圈子裏面打轉。在「領導黨」的概念裏，一定要關注「領導」這個詞的意思。美國政治哲學家伯恩斯曾提出「變革型領導」概念，將領導區分為變革型領導和交易型領導。變革型領導則是領導者要反映被領導者的意願，把被領導者的追求與領導者的追求結合起來，同時作為領導者又能提升被領導者的境界。

中國共產黨的領導就是變革型領導。交易型領導是領導者與選民通過選票進行的妥協和交易，資本主義國家的政治家就是典型的交易型領導。

01：某種意義上來說，可以理解為對人的一種「改造」。

柯華慶：千萬不要用「改造」這個詞，應該是對人的引領。人性的複雜在於有高層次需求，也有低層次的需要，有時候想行善，有時候想作惡。所謂「領導」，就是更多把你引到高層次需求和行善，否則共產主義怎麼可能實現人的全面發展和共同自由？

01：這是一種比較理想的狀態，現實層面如何操作？

柯華慶：實際上共產黨並不是真的完全沒有自身利益，而是將群眾利益放在首要位置，正如中共宣傳的「吃苦在前，享受在後」。這其中的邏輯是，當你只有把人民的利益放在首位，才會有你自己的利益，說白了就是幹好你的活兒，後面自然就有你的利益。共產黨把自己的利益與人民的利益結合起來，始終以人民利益為先，人民就會一直讓你執政，實現長期執政，直至實現共產主義。