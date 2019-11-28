【人權法案】環時社評：涉港法案帶不來美對香港的管治權

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主案》，隨即惹來中國強烈反彈，外交部、外交部駐港公署、港澳辦、香港中聯辦等機構都先後發聲表明反對及譴責。 官媒《環球時報》在周四（28日）發表評論文章，認為中國目前最關鍵是要「讓美國的歪理在香港落不了地，要促使更多港人遠離《香港人權與民主法案》的影響」。

文章指，今次是美國實質性增加干預香港事務的標誌性事件，重申香港是中國領土，香港實施高度自治是中國治理的一種安排，美國對香港沒有管轄權，「《香港人權與民主法案卻》試圖為美國贏得影響香港政策制定和實施的權力，這是赤裸裸的對中國國家主權的侵犯」。

文章指，今次是美國實質性增加干預香港事務的標誌性事件，重申香港是中國領土，香港實施高度自治是中國治理的一種安排，美國對香港沒有管轄權。（資料圖片）

文章續指，美國是真心要把香港變成向中國施加戰略壓力新陣地，「部分受迷惑支持這一法案的港人則幻想該法案有助於幫香港擴大高度自治的權利，不切實際地覺得北京有可能懾於該法而做出基本法規定之外的決定性讓步」。中國要作出反制，最重要舉措就是進一步明確「一國兩制」的基本原則，「徹底打消香港激進反對派對實現他們所要求的絕對『雙普選』的幻想，糾正他們對『一國兩制』的錯誤認識，堅決拒絕美方對香港高度自治的任何評估權」。

文章表明，中國決不能給香港的「激進反對派」有空間與美國政府展開勾結互動，「他們可以單獨採取行動並為此承受與之相應的代價，但他們休想通過彼此的聯手來脅迫北京，讓後者一點一點地後退」。香港《基本法》的解釋權完全在全國人大常委會，在面臨法案有機會會取消香港的特殊關稅待遇時，香港社會需要在重大問題上依《基本法》辦事，配合國家不給美國動用法案的借口，「如果激進反對派非要違憲解讀《基本法》，香港主流社會就需站出來予以反對制止他們，不能給他們代表香港社會宣揚高度自治『不復存在』的機會」、「必須強化對與美勾結勢力的依法打擊力度，完善相關法律，決不能讓愛國愛港人士吃虧、賣國賣港人士得意洋洋的局面在香港出現」。

文章在最後強調，「一國兩制」是中國獨立的憲制安排，「當美國試圖以一個高調玩家的角色強力介入時，這就意味著『一國兩制』的外部大環境遭到嚴重破壞，香港社會需對此保持高度警惕」；維護「一國兩制」需要中國和香港特別行政區內所有力量的共同努力，「任何人與外部勢力勾結破壞『一國兩制』，都應讓他們付出沈重代價」。

（環球時報）