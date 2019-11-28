【人權法案】特朗普屢「加牌」施壓　中美貿易協議「觸礁」？

美國白宮周三（27日）宣布，總統特朗普（Donald Trump）已正式簽署《香港人權與民主法案》。特朗普發表聲明稱，簽署法案是出於對中國國家主席習近平和香港人民的尊重，期望實施法案後，中國和香港的領袖和代表將能夠友好解決彼此之間的分歧，為所有人帶來長期的和平與繁榮。

經過多次反覆後，中美近日頻頻「放風」，聲稱「非常接近」達成首階段協議，如今特朗普簽署《人權法案》，未知會否令談判進程驟生變數。站在中方立場，香港事務是內政，因此美方不應以國內法干涉，更不應以此為貿易談判籌碼；另一邊廂，華府過去已多次「場外加牌」，添一張「香港牌」並非意外之事。

一直以來，美國發動關稅戰和啟動貿易談判，表面上是尋求縮少對華貿易逆差，要求中國進一步開放市場，但從種種實際行動觀之，談判議程早就遠遠超過原定範圍，華府不斷增加手上籌碼，對華極限施壓。

美國總統特朗普。（資料圖片）

先後打出「華為牌」和「新疆牌」

第一張是「華為牌」。原本美國將華為歸類為「國安問題」，呼籲盟友聯手封殺，但到了今年5月，華府下令美企「斷供」華為，已索性表明可與貿易談判「一併處理」。事實是自此以後，美方以延長禁令寬限期為額外籌碼，企圖迫使中方作出更多讓步。

第二張是「新疆牌」。今年10月，28間中國官商機關一如華為，被列入美國的「實體名單」，包括視頻監控企業海康威視等8家科技企業。美方的理據是上述單位協助北京，妨害新疆維吾爾族和穆斯林的自由人權。此舉反映同一議題有許多面向，美方介入面有時是「人權」，有時可以是「經貿」，分途並進。

如果願意付出代價，美國還有其他「場外加牌」。10月底，美國民主及共和兩黨一批參議院議員，要求個別聯邦退休基金放棄追蹤MSCI中國指數，以免資金流入由中國政府控制的公司。《人權法案》主要贊助人、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）更計劃提出兩黨法案，以確保退休基金不會變成中國的資金來源。

香港示威迄今僅為「消極因素」

必須注意的是，香港示威風波迄今仍是「消極因素」，尚未是華府主動打出的「加牌」。按此前情勢，美方不是要求北京改變對港政策，「積極」將香港經貿地位納入談判議程；實則華府設下「消極」條件，呼籲北京以「人道方式」處理香港示威，避免重演六四事件，否則中美之間「很難」達成協議。

美國參議員魯比奧。（資料圖片）

《人權法案》獲得兩院絕大多數贊成而通過，特朗普若然要否決，不一定能通過國會審議，反而自招麻煩，又若果任由法案自動10內生效，同樣會受對華軟弱的指控。況且法案由國會主動送上，「場外加牌」亦已是常態，白宮都不妨接收多一張從天而降的「香港牌」，備而不用都好。

《人權法案》一則針對「破壞香港基本自由和自治」的人士，擬定制裁機制，二則設定監督機制，檢視香港是否遵行美國的出口管制和聯合國的制裁決議，其中還觸及美方是否仍視香港為「獨立關稅區」。儘管如此，法案執行權主要在特朗普手上，他會否打「香港牌」仍是未知之數。

中國版「實體清單」有待出爐

中方強烈抗議是意料中事，但暫時未知道「反制」性質。

《香港經濟日報》認為中方有4招可用：「與美方談判貿易時，展示更強硬姿態」；「限制干涉香港事務的美國政治人物來港」；「把涉嫌干預香港的公司或個人列『不可靠實體清單』」；「在國際組織上抨擊美國人權狀況」。

另一方面，中方面對美國「額外加牌」，似乎採取「謀定而後動」的策略。美國所打「華為牌」屬全球攻勢，而「新疆牌」更涉主權問題，北京多次表示對等還擊，但中國版「實體清單」仍有待出爐。北京對上述施壓尚且未有大動作，那麼對於尚未啟動的《人權法案》條文，也可能會先評估觀察後再作決定。