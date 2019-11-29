【人權法案】人民日報：感恩節集會奴相十足　美國絕不是香港恩主

美國總統特朗普（Donald Trump）11月27日簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），法案正式成為美國法律。 在中國多個官方機構發聲表示反對和譴責後，官媒《人民日報》周五（29日）也就事件發表評論文章，直指「美國絕不是香港的恩主」，並強調中國不缺少見招拆招的反制工具。

11月28日晚上，不少香港市民在愛丁堡廣場舉行感恩節集會，感謝美國通過《香港人權與民主法案》。（張浩維攝）

大專學界國際事務代表團以及民間感恩節集會團隊，周四（28日）晚上在中環愛丁堡廣場舉行「《香港人權與民主法案》感恩節集會」，感謝美國參眾兩院通過法案。《人民日報》的對此評論稱，一些香港人把赤裸裸的霸權行徑當作最好的感恩節禮物並在街頭狂歡，是「奴相十足，醜態百出」。

評論續稱，美國反華勢力與香港反對派狼狽為奸，成為極端暴力事件的主要推手，從美國政客不斷會見「反中亂港」人士、為其提供精神鼓勵，到美國基金暗中資助激進勢力、為其提供物質支援，美國黑手在修例風波中扮演了極不光彩的角色。

評論說，所謂的「美式民主」「美式人權」並沒有說服力，更不值得效仿。美國口是心非的雙重標準背後，是以人權、民主為幌子，犧牲他國、獨霸世界的霸權邏輯。

美國白宮11月27日宣布，總統特朗普已正式簽署《香港人權與民主法案》。（GettyImages）

評論指出，法案中關於取消香港「單獨關稅區」地位等制裁內容，與人權、民主無關。以「推動人權民主」為名行「破壞香港發展」之實，反對派卑躬屈膝換來的結果，是對包括他們自己在內的全體香港人的利益損害。

評論還認為，「美國與你們同在」的宣示，不過是物色「棋子」的謊言，並指哪個國家被美國「關心人權」，哪裡將成為一片廢墟，阿富汗、伊拉克、敘利亞就是樣版，「在美國利益面前，反對派等衝鋒陷陣的『炮手』不過是任人擺佈的『炮灰』；一旦失去利用價值，一手扶植的『棋子』也會成為隨用隨扔的『棄子』」。

「美國絕不是香港的恩主」，評論最後強調，香港的繁榮穩定，受到「一國兩制」的制度保障，不會輕易因某一國家推出的某一法例而動搖，而中國並不缺少見招拆招的反制工具，更不缺少維護香港繁榮穩定的決心和能力。

（人民日報）