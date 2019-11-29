【中曾根康弘逝世．多圖】力主對華友好　六四後曾反對制裁中國

日本前首相中曾根康弘11月29日離世，終年101歲。中國外交部發言人耿爽表示，中曾根康弘前首相生前熱心對華友好交流與務實合作，為推動中日關係發展做出重要貢獻，我們謹對他的逝世表示深切哀悼，向他的家屬表達誠摯慰問。 中曾根長期呼籲修改憲法，否定對日本戰犯的東京審判，被視為民族主義色彩濃厚的日本政治家。不過，他亦一直堅持日本應承擔對華侵略戰爭責任，主張改善對華關係，其在任期間強調對華友好並主導對華援助，離任後亦長期堅持促進兩國關係改善，在六四事件發生後，他亦反對日本參與對中國的經濟制裁。 中曾根曾多次訪問中國，並且和鄧小平、胡耀邦等中國領導人均有交流，中曾根對鄧小平評價很高，認為他是應「載入世界史冊的偉人」。

1954年，中曾根康弘曾以國會議員身份出席在斯德哥爾摩召開的世界和平大會，會後訪問中國，是中華人民共和國建國後最早訪華的日本國會議員之一。

1984年，時任日本首相中曾根在北京一市場參觀。（資料圖片）

他此後又於1973年和1980年兩次訪華。1973年1月，他作為田中內閣的通產大臣訪問中國期間，曾獲得周恩來接見並進行會談，這使他成為中日邦交正常化之後，第一個與周恩來總理會談的內閣成員，據稱，會談結束後，周恩來還曾為中曾根披上大衣。中曾根在回憶錄中把周恩來稱為「賢者」，認為其是有東方特色的領導人。

此後，中國文革結束，1979年，鄧小平在訪日期間，還曾同中曾根會晤。

1983年，中共總書記胡耀邦訪日，和中曾根談及兩國友好委員會問題，隔年的1984年，中曾根作為首相訪華，其訪華期間，中日雙方正式宣佈成立了中日友好21世紀委員會。

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值得注意的是，3月25日，鄧小平會見了訪華的中曾根。據新華社報導，在會談時鄧小平說，在發展中日關係這個問題上，我們兩家都要看得遠一些，廣一些，這對雙方都有利；還表示「很贊成閣下的話：不要只看近利」。中曾根則回應說，我們兩國照各自目前的政策執行下去，兩國之間就不會出現矛盾或對立，日中友誼可以世代相傳。

稱對美戰爭是「普通的戰爭」

當時鄧小平亦表示，中國發展需要資金，中國會要堅持開放政策，歡迎國際資金的合作。中曾根表示在中國的現代化建設方面日本願意同中國進行合作。中曾根之後亦公開表示，日本在力所能及的範圍裡同中國在資金、技術開發調查方面進行合作是日本的方針。

不過，中曾根在1985年8月15日日本戰敗40周年時，公開以首相身分參拜供奉日本甲級戰犯的靖國神社，為戰後第一個前往參拜的現任首相。此舉引發軒然大波，當時中國以及韓國方面曾向日本提出抗議。

但值得注意的是，中曾根康弘否定東京審判歷史，但同時又認為日本應當向中國謝罪。日本出版的《中曽根康弘語録》就曾記載，中曾根曾表示，對華戰爭是侵略戰爭這一點是不能否認的，日本的確侵略了中國，而對美戰爭性質則與對華戰爭不同，並非侵略，而是「普通的戰爭」，羅斯福和丘吉爾的政策「誘導」了日本攻擊。

1986年，鄧小平會見中曾根。（資料圖片）

1986年11月8日，中曾根再次訪華，並與鄧小平會面。據新華社報導，當時中曾根曾問鄧小平，馬列主義是否仍然是中國的理論基礎，鄧小平指出，馬克思主義要發展，我們從不把馬克思主義當作教條，而是把馬克思主義的基本原理同中國的實際相結合提出中國的政策；鄧小平還指，我們認為國際共產主義運動沒有中心，不可能有中心，我們也不贊成搞什麼「大家庭」，獨立自主才真正體現了馬克思主義。

中曾根訪華期間還表示，協助中國實現現代化，是日本的一項基本國策，今後也要堅持下去。

曾為韓國總統帶話傳遞建交意願

中曾根亦和胡耀邦舉行了會談。據《朝日新聞》報導，日本外務省2017年公佈的文件顯示，1986年11月8日舉行的日中領袖會談上，胡耀邦曾對時任首相中曾根康弘透露，將會在隔年決定最高領導層人事等的全國代表大會上宣布讓年紀大的退休，不過，2個月後的1987年1月，胡耀邦自己下台。日本文件中曾記載「註記：中國方面極力強調不希望將此發言公諸於世。」

當時兩人還討論朝鮮半島問題。中曾根在要求胡耀邦保密的前提下說明他9月訪問了韓國，和韓國總統全斗煥會談時，全斗煥表示希望與中國建交，就算不行，也希望能擴大民間交流的願望，中曾根表示日本願意為中韓建交搭橋。不過，胡耀邦當時表示中國不想和朝鮮交惡。

2007年，胡錦濤在北京會見中曾根。（資料圖片）

中曾根在退休後依然致力於改善總中日關係，在六四事件後，他反對日本參與對中國制裁，之後更促進日本解除對制裁。人民日報就曾以《日本現任和前任首相反對制裁中國》為題對此進行過報導。

中曾根還曾作為中日青年時代友好代表團團長訪問中國，並和胡錦濤及溫家寶等中國領導人會面。

2008年，訪問日本的中國國家主席胡錦濤與中曾根康弘（右二）、森喜朗（左二）、海部俊樹（左一）、安倍晉三（右一）等四位日本前首相共進早餐。

中曾根對鄧小平評價甚高，他在鄧小平誕辰百年之際曾接受新華社記者專訪。他當時說，思及當今中國的發展和對世界的影響，就可以得出這樣的結論：鄧小平是一位應該載入世界史冊的偉人。

中曾根退休後亦多次談及日本戰爭責任問題，例如《人民網》就報道指，2013年中曾根曾表示，日本應該對戰爭進行反省，他還曾稱，對日本政治家來說，最重要的是學習中國文化，在認真學習中國物質與精神兩方面的文化與文明的基礎上，才能構建中日之間的友好合作的關係。

2015年8月7日，中曾根康弘曾在日本《文藝春秋》上發表文章稱「日本過去發動的戰爭是一場侵略戰爭，也是一場錯誤的戰爭」，並呼籲安倍晉三正視歷史。