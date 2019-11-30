【人權法案】人民日報：嚴重干預香港事務　與近14億中國人作對

內地官媒《人民日報》海外版周六（30日）再發文批評美國的《香港人權與民主法案》，重申是嚴重干預香港事務及中國內政，嚴重違法國際法和國際關係基本準則，強調香港自回歸祖國以來，「一國兩制」取得舉世公認的成功，「可美國當局無視事實和準則，非要一意孤行，演繹傲慢與偏見，這不僅是跟700多萬香港市民作對，跟近14億中國人民作對，也是跟世界公義、國際基本準則作對」。

文章指，《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關，「所謂法案掛羊頭賣狗肉，以恐嚇和威脅的手法對待香港，公然為反中亂港分子提供保護，性質極其惡劣，用心十分險惡」，更是事實證明美國就是搞亂香港的最大黑手。

文章指《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。（資料圖片）

文章續指，美國那些「政治遊戲操縱者」的如意算盤，就是要通過破壞香港繁榮穩定，進而破壞「一國兩制」成功實踐，阻礙中華民族實現偉大復興的歷史進程。文章認為，「這種強權陰謀有多重線索可以印證」，例如有對中國打出的「科技牌」、「南海牌」、「臺灣牌」、「新疆牌」，如今則是「香港牌」，「所有這一切，其目的只有一個：遏制中國發展」。

文章表明，《香港人權與民主法案》只會讓包括香港同胞在內的全體中國人民進一步認清美國的險惡用心和霸權本質，並稱中華文化具有崇尚統一的文化基因，中華民族亦具有愈挫愈奮的性格特徵，「任何國家在中國『撐獨』、『撐暴』，必然會受到迎頭痛擊」、「外部壓力愈大，內部凝聚力愈強」。《香港人權與民主法案》出台後，只會讓中國人民更加眾志成城。

文章亦有強調中國政府的三個「堅定不移」，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，「香港的前途和命運始終掌握在包括香港同胞在內的中國人民手中，沒有任何力量能夠阻擋中華民族實現偉大復興的步伐，霸道邏輯和強權思路更不行」。

文章在最後表示，奉勸美國不要一意孤行，不要低估中國維護香港繁榮穩定的堅強決心和鋼鐵意誌，更不要低估中國維護國家主權、安全、發展利益的能力和手段，「美方應該糾正錯誤、懸崖勒馬，不得將該法案付諸實施，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免給中美關係和兩國重要領域合作造成更大損害」，否則中國必將予以堅決反制，由此導致的一切後果由美方完全負責。

（人民日報海外版）