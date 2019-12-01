【逃犯條例】法庭拒多宗保釋申請　人民日報：維護了法治的權威

內地官媒《人民日報》今天（1日）刊文指，多名「暴徒」近日向香港法院遞交保釋申請，都遭法庭拒絕，而這樣的裁定阻斷了疑犯保釋後再次禍亂香港、為害他人的可能性，維護了法治的權威，體現了公平正義。

反修例運動數月以來已有逾5000人被捕。（資料圖片）

文章稱，「暴徒」或以參加考試為藉口，或向法庭呈上「求情信」，透過滑稽、荒唐的保釋申請理由，以法治之名踐踏法治，拿香港的法治信仰開玩笑。倘若一名給社會帶來巨大風險的疑犯，沒有合理合法且正當的理由，隨便找一個藉口就可以獲得保釋，甚至減輕處罰，會消解法律對犯罪分子的威懾力，甚至鼓舞更多暴力犯罪分子走上街頭、為所欲為。

文章指出，保釋制度是香港法治大廈的重要組成部份，有着嚴格的規定和程序性要求，絕不能成為縱容暴力的制度缺口，更不能成為暴徒逃避懲罰的制度漏洞，這也是香港最廣泛的民意和共識。

文章又指，還有5名被控暴動和非法集結的暴徒分別以學業、旅遊、參加同學婚禮等理由，向法官申請離港，最後均遭駁回。這表明他們不僅不曾反省自己的暴行，甚至從來沒有把法律和法官當回事。在他們看來，法律彷彿就是可以隨時打碎，又隨時復原的玻璃花瓶，個人瑣事、隨便的藉口可以凌駕於法律的程序性規定之上。這種對法律嚴肅性、權威性的輕視乃至蔑視，是對香港法治精神的最大嘲諷、對香港法治價值的最嚴重侵蝕。

批暴徒對法律缺乏敬畏

文章認為，更令人擔憂的是，這些暴徒不僅對規則和法治缺乏應有的敬畏、信仰，甚至對自己的人生、對香港的未來也抱持着一種不負責任的「遊戲態度」。不少參與街頭暴力活動的年輕人，想象自己是在玩一場大型的實景遊戲，與同伴分工配合，闖關升級，尋找刺激和快樂，但卻從來沒想過給其他市民帶來了怎樣的傷害、給香港的未來蒙上了怎樣的陰影。

文章續指，那些口口聲聲為了香港好，踐行「違法達義」歪理的年輕人，卻根本沒有思考過香港問題的根源所在，也沒有想明白自己到底在爭取甚麼，更沒有真正客觀、深入地了解過他們所反對的一切。他們所有的想法和行動都是不負責任的，不對法律負責、不對他人負責，不對香港負責，也不對自己的人生負責。這根本就不是他們輕易掛在嘴邊的所謂「民主」「自由」，而是在任由慾望佔據自己的頭腦、任由激情左右自己的行動。

（人民日報）