港珠澳大橋珠海口岸逾千警力反恐演練　香港警務處副處長出席

據《南方日報》報道，上周五（29日），珠海市公安局在港珠澳大橋珠海公路口岸舉行大練兵成果匯報暨反恐應急處突演練，派出逾千警力參加。香港警務處副處長蕭澤頤、澳門警察總局局長助理吳錦華等人亦有參加活動。

逾千警力參與反恐演練。（南方日報）

報道指，本次演練分為「警力集結」、「技能展示」、「反恐處突」和「集體宣誓」四部分，珠海公安集結1000餘名警力、80多輛警用車輛參加演練，全要素、全流程進行警務技能展示和實兵對抗演練。珠海副市長、市公安局局長張銳現場領誓，1000餘名警力齊聲宣誓。

訓練內容包括，108名基層民警聯合演練棍盾攻防術，結合伸縮警棍和圓盾使用，展現「止暴制亂」的單兵作戰能力。交通警摩托車滾動護衛隊展示蛇形繞樁、對向穿插繞樁等駕駛技能；特警演練警用無人機與「黑飛」無人機的空中對抗反制戰術。

演練「棍盾攻防術」 展現「止暴制亂」單兵作戰能力

珠海市委書記、市人大常委會主任郭永航代表市委、市政府向公安民警和輔警表示敬意和慰問。他強調，要旗幟鮮明講政治，深入學習貫徹習近平關於加強新時代公安工作的重要論述，確保在任何時候、任何情況下都堅決聽黨話、跟黨走。

他又指，要忠誠履行職責使命，為推進粵港澳大灣區建設、迎接澳門回歸祖國20周年創造平安穩定的政治社會環境。「要堅持全面從嚴治警，鍛造一支讓黨委政府放心、讓人民群眾滿意的公安鐵軍。各級黨委政府要高度重視、大力支持公安工作，關心關愛公安民警，為公安機關依法履行職責創造良好條件。」

香港警務處副處長蕭澤頤出席。（珠海公安）

港澳警隊高層出席

報道指，香港警務處副處長蕭澤頤、澳門警察總局局長助理吳錦華、珠海市委副書記兼市長姚奕生，廣東省公安廳黨委副書記、常務副廳長楊日華當日亦有出席活動。