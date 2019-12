【病從口入】廣東中山大學研究：攝入過多營養可能誘發腸癌

廣東中山大學附屬第六醫院的李孟鴻教授課題組經研究發現,腫瘤癌變過程的關鍵基因「ILF3」可以通過促進腫瘤細胞大量攝取周圍營養物質,從而惡性增殖。因此,過多的營養物質攝入,特別是富含絲氨酸和蛋氨酸的食物,將更有可能誘發腸癌。

李孟鴻建議,多吃蔬菜,水果,少吃肉食,可以有效預防腫瘤的發生。(視覺中國)

11月26日,李孟鴻教授課題組(論文通訊作者為李孟鴻教授和方樂堃副研究員,第一作者為博士後李凱)在Cell Research雜誌上發表題為"ILF3 is a substrate of SPOP for regulating serine biosynthesis in colorectal cancer"的文章,該研究發現絲氨酸合成通路可以被「ILF3」過度激活,從而為細胞提供能量供給、核苷酸合成原料以及還原力,抑制氧化應激,促進腫瘤細胞惡性生長。

「ILF3」基因為腫瘤癌變過程的關鍵基因。內媒《澎湃新聞》報道指,該研究首次揭示「mRNA」結合蛋白ILF3在維持結直腸癌細胞內的絲氨酸代謝的功能,促進結直腸癌惡性進展過程中的關鍵作用及調控機制;同時通過體內外實驗證明ILF3可以作為結直腸癌新的預後預測標誌物和潛在的治療靶點,其抑製劑具有潛在的藥物開發價值,並且已經申請中國專利。

建議多吃蔬菜水果,少吃肉食

報道稱,李孟鴻課題組團隊通過上游分析,該基因可能是導致腸癌一線藥物西妥昔單抗耐藥的因素。靶向該基因以及下游代謝通路可能會為未來解決西妥昔單抗耐藥提供新的思考。

李孟鴻指,本研究從臨床入手,通過測序等大組學方法鑑定腫瘤癌變過程的關鍵基因ILF3。該關鍵基因ILF3可以通過促進腫瘤細胞更加貪婪的攝取周圍營養物質,特別是葡萄糖、絲氨酸等,可促進腫瘤的惡性增殖。他建議,多吃蔬菜,水果,少吃肉食,可以有效預防腫瘤的發生。