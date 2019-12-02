【觀察】中組部進入忙碌季　地方人事牽動中央

11月底中共月度例行政治局會議後，中共連續兩日宣布重磅人事變動，料未來中央、地方人事基本盤將持續變動。

中辦「缺人」

11月29日，國務院下屬事業單位中華全國供銷合作總社召開領導幹部大會， 宣布北京決定。原中辦副主任韓立平調任中華全國供銷合作總社黨組書記，接替因為年齡原因不再擔任該職務的王俠（1954年5月出生），從而躋身正部級。

韓立平「出走」中辦是中辦人事劇烈變動的又一案例。事實上，作為中共權力「上通下達」的中樞神經，中辦的作用和日常事務之繁忙不言而喻。自早前曾任中辦主任的令計劃落馬被查後，中辦曾經進行過一次劇烈的人事波動。

原中辦副主任韓立平調任中華全國供銷合作總社黨組書記。（網上圖片）

彼時，3名中辦副主任中，張建平調任中共中央直屬機關工委主持常務工作的副書記（正部長級）並於2017年卸任；趙勝軒調任社科院常務副書記，並於2016年2月因違紀被免職勒令辭任全國人大代表職務；王仲田調任國務院南水北調建設委員會副主任後在2016年2月與趙勝軒同時免職，隨後被撤銷黨內一切職務。此外，中辦下設部門多名負責人比如原中辦秘書局局長霍克、原毛主席紀念堂管理局的陳瑞萍、原中辦調研室局長丁孝文等也分別調往國家旅遊局、國家衛計委、中聯部，其中霍克被查落馬，陳瑞萍、丁孝文則在2016年到齡卸任。

與此同時，原胡錦濤總書記辦公室主任陳世炬躋身中辦副主任，並在2014年明確為正部級；接替丁孝文中辦調研室主任一職的孟祥鋒，在擔任兩年中辦副主任後迅速於2017年轉崗中直機關工作委員會常務副書記（現任中共中央和國家機關工作委員會常務副書記），躋身正部級；原任中辦老幹部局局長、秘書局局長的韓立平2017年躋身中辦副主任，而接替孟祥鋒於2017年調任中辦調研室主任的唐方裕則原為中央政策研究室「老人」，直到2018年5月才升任中辦副主任（繼續兼任調研室主任一職）。

在韓立平此次「出走」之前，中辦「一正三副」的格局可謂「湊齊」得相當不容易。然而隨着韓立平的此次外調，中辦重新回到缺員狀態，恐怕又要「麻煩」中組部了。

女副部提前「出局」

與韓立平調任中華全國供銷合作總社同時，更為引人注意的是原河南專職副書記喻紅秋的入京。在當天召開的中華全國供銷合作總社領導幹部大會上，喻紅秋被任命為中華全國供銷合作總社黨組副書記，並提名為理事長人選。其前任原由證監會主席劉士余出任，5月份劉士余涉嫌嚴重違法違紀主動投案自首，最終被撤除政務職務並留黨察看二年，該職務隨即一直懸缺。

原河南專職副書記喻紅秋被任命為中華全國供銷合作總社黨組副書記，並提名為理事長人選。（網上圖片）

喻紅秋此次被徵召入京，調任這一「冷衙門」，雖說在副部級60歲退休年齡紅線到來之前臨門一腳，解決了正部級待遇問題。但是，這也意味着這位女性副部級官員在距離地方大員一步之遙時提前「出局」，無緣地方黨政大員的「廝殺」。 這不能不說是一種遺憾。

事實上，1960年出生的喻紅秋個人仕途經歷相當豐富。早年她在中華全國總工會工作，2010年「空降」貴州鍛鍊，歷任貴陽市副書記、遵義市委書記。兩年後，喻紅秋在52歲之際進入貴州省委常委，兼任宣傳部長，躋身副部級。

2013年喻紅秋回京，輾轉婦聯任副主席兼書記處書記，僅僅一年多後再轉中組部任中紀委駐中組部紀檢組長。2018年喻紅秋再度「空降」河南任專職副書記，至此距離地方政府「一把手」僅一步之遙。不過，喻紅秋雖然央地反覆數次，輾轉全總、貴州、婦聯、中組部、河南，但終究沒有循此路徑主政一方，而是「三進宮」，回京藉着補缺劉士余才躋身正部級。

其實，儘管中共鼓勵並願意為女性官員保留一定席次，但能夠在男性主導的官場中展露頭角的畢竟是少數，大多數女性官員終究要面臨一個仕途「天花板」的問題。事實上，就目前而言，全國31省區已無一女性黨委書記，地方政府「一把手」有3人，分別為內蒙古主席布小林、貴州省長諶貽琴和寧夏自治區主席咸輝，其中兩位均是自治區本民族官員。而大多數女性官員在進入副部級行列後，最終還是依靠轉崗「二線」比如地方人大、政協解決個人的正部級待遇問題。

於是可以觀察到，地方人大常委會主任中女性官員共計3人（分別是上海殷一璀、重慶張軒和廣東李玉妹），地方政協主席則多達5人（分別是江蘇黃莉新、浙江葛慧君、福建崔玉英、湖南李微微和雲南李江），共計8名正部級，已然不算數量少。

此外，與喻紅秋互相形成參照的是，當年在山西腐敗窩案爆發時「空降」山西的打虎女將黃曉薇（1961年出生）最終也是止步在山西省專職副書記任上。2018年「失意」于山西官場的黃曉薇在短暫借道山西省政協主席躋身正部級不久即重新回京，出任全國婦聯黨組書記，其山西省專職副書記一職則由2015年才躋身副部、近年幾乎一年前進一步的林武繼任。

中央地方料多部門聯動

11月30日，山西省委書記駱惠寧（1954年出生）到齡退役，省長樓陽生順位繼任省委書記。這成為月底中央政治局會議後首例地方換帥，山西省長目前出缺。

其實，不獨地方大面積黨政一把手出缺待補問題嚴重，其直接的後備梯隊「地方黨委專職副書記」空缺席位也因為喻紅秋的入京而擴大到5地，分別是北京、河南、重慶、貴州以及青海。

早前，香港01在《【觀察】中共中央政治局召開會議 料布局地方人事》一文中列數了包括駱惠寧在的到齡退役情形。事實上，儘管央地交流任職案例較少，但中央黨政機關類似的到齡退役情況確可能影響地方黨政人事佈局，也值得觀察，如喻紅秋等地方官員上位必然「卡位」有關機構。

目前來說，黨務系統中，中共中央文獻研究室主任冷溶出生於1953年8月，已然出任全國人大常委會教科文衛委員會副主委。國務院系統中，下屬組成部門農業農村部部長韓長賦生於1954年10月，直屬事業單中科院院長白春禮、社科院院長謝伏瞻也已經到齡，國務院發展研究中心主任一職則在原主任李偉於5月份去職後至今未完成補缺。此外，群團組織中，中華全國總工會副主席、書記處第一書記李玉賦也已經到了正部級退休年齡紅線。

以上6大空缺若然全數產生，勢必也會「牽一髮而動全身」，引起央地人事劇烈變動。