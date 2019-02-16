【李銳逝世】成敗皆繫毛澤東　晚年成中共黨史專家曾著五書評毛

曾任毛澤東秘書、被視為中共體制內最大自由派的李銳去世，享年101歲。李銳生前是中共黨史專家、毛澤東研究專家、政治家、作家，亦曾擔任中共中央委員、水利部副部長，電力部副部長、國家能源委員會副主任，中央組織部青年幹部局局長、常務副部長、中顧委委員等職務。李銳在1958年至1959年期間，曾擔任毛澤東的兼職秘書。

李銳曾任毛澤東秘書。（網絡圖片）

在1958年至1959年間，李銳曾短暫擔任毛澤東的秘書，也因此對毛澤東有一定了解。在晚年，李銳更成為了毛澤東的研究專家，撰寫多部與毛澤東有關的著作，包括《早年毛澤東》、《毛澤東早年讀書生活》等。

被毛澤東賞識成為秘書

據李銳回憶，他在管水電時曾有一場三峽工程的論爭，也因此事被毛澤東賞識成為他的秘書。

當時，長江水利委員會主任林一山向毛澤東建議，稱要解決長江的洪水，必須在三峽修個大水庫，把長江的洪水裝起來，以修建三峽解決長江洪水問題。李銳反對林一山的看法，刊文從各方面論述三峽工程的問題。此後，雙方爭論不斷，不同意見引起高層的注意。李銳曾指，本來毛澤東贊成三峽工程立即上馬，但在1958年1月的南寧會議時，得知對三峽工程有一個反對派叫李銳，「那好啊，把林一山、李銳都找來，當面談談吧」是故中央辦公廳便通知林、李二人前往南寧，在毛澤東面前陳述各自的見解。

李銳和林一山到達南寧後，當晚就開會談三峽。在兩人爭論結束後，毛澤東否定了林一山的意見，三峽的問題亦就此定案了。南寧會議快結束時，毛澤東要李銳來當自己的秘書，但李銳本身有水電的正式職務，最後就兼職擔任秘書。李銳回憶，他給毛寫過三封信，委婉地反映了「大躍進」中的一些問題。毛澤東看了這些信，對李銳能夠反映一些真實情況，當時還是比較滿意的，並稱「李銳我感謝你呀，是共產黨感謝共產黨。」

李銳自述，「有一段時間，毛不斷地表揚我，那時真可以說是被捧到了天上。萬萬沒有想到，僅僅幾個月後，廬山會議上風雲突變，我又從半空中摔了下來，幾乎粉身碎骨。」

2017年9月23日，多名中共黨內「自由派」元老在北京聚餐，李銳（左二）、95歲的黨史學者何方（左一）和94歲的原新聞出版署署長杜導正（左三）。（資料圖片）

廬山會議間被撤銷一切職務

據《戚本禹回憶錄》所載，在廬山會議期間，彭德懷、張聞天、陳伯達、胡喬木、李銳等幾個人經常晚上聚在一起密談。後來李銳以為密談一事被其他人發現，主動向毛澤東「自首」，把他們在一起開會所說的話都說了出來，其中包括一些批評毛澤東的說話。

據記述，「李銳所揭發和交代出來的問題，在廬山會議上掀起了軒然大波。大家一聽，原來彭德懷他們不只是對大躍進中所發生的一些錯誤有意見，而是把矛頭針對毛主席和中央的領導的。會議馬上就從克服大躍進中的錯誤，轉到了對彭德懷的右傾機會主義錯誤的批判。」最終李銳也遭到「嚴重處理」，被撤銷一切職務。

李銳自述時亦有提到，廬山會議無端地出現一個「以彭德懷為首的反黨集團」，主要成員是彭德懷、黃克誠、張聞天、周小舟。李銳因為在會議期間曾與黃克誠和周小舟一起議論，最後被定為「追隨者」，開除黨籍，撤銷一切職務，直到文革結束後才平反復出。

晚年評價毛澤東

晚年，李銳成為中共黨史及毛澤東研究專家，主管《中國共產黨組織史資料》的編篡工作，曾撰寫多部與毛澤東有關的著作，包括《廬山會議實錄》、《早年毛澤東》、《毛澤東早年讀書生活》、《毛澤東的早年與晚年》等。李銳曾經表示，「我一生寫了評價毛澤東的五本書，對毛一生的功過是非作了實事求是的介紹與客觀的評論，對他晚年犯錯誤的原因也做了較為深入的探討，毛澤東是一代偉人，但他晚年所犯的錯誤給黨和國家帶來了深重的災難。」

對於毛澤東的一些問題，李銳表明「這些問題是迴避不了的，必須認真地剖析和清理，我認為這對於黨的建設和國家的進步都是有益的、必要的。」