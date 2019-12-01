【周末打虎】兩名副部級官員雲光中、楊克勤同日被雙開

中共省部級「反腐」風暴沉寂多日後，今天（12月1日）再掀高潮。繼上午內蒙古政協副主席馬明被查消息公布後，早前落馬的另兩名副部級官員內蒙古黨委常委兼呼和浩特市委書記雲光中以及吉林省檢察院檢察長楊克勤亦因家風敗壞等原因也被宣布「雙開」並移交檢察機關。

內蒙古原黨委常委、呼和浩特市委書記雲光中被指控生活腐化墮落等「多罪」。（呼和浩特市黨建網）

當天，中紀委監察委同時公布兩人「罪狀」。其中，雲光中被認定「四大罪」，對落實黨中央決策部署不擔當不作為，工作失職失責，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，收受禮金；大肆收錢斂財，大搞權色、錢色交易，在企業經營活動、幹部選拔任用等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物，嚴重破壞當地政治生態和市場經濟秩序；生活腐化墮落，家風敗壞，對配偶、子女失管失教。

1960年出生的雲光中為內蒙古人，其仕途經歷也從未離開過內蒙古，從1977年加入公安系統到此後步入政壇，他歷任和林縣委書記、滿洲里書記、鄂爾多斯市委書記等。2014年雲光中升任內蒙古政府副主席，躋身副部級，兩年後「入常」主政呼和浩特市。2019年6月，雲光中涉嫌嚴重違紀違法被查。

內地媒體報道稱，雲光中與內蒙古政法系統腐敗窩案中的核心角色、內蒙古原常委、政法委書記邢云為土默特旗同鄉。雲光中的腐敗案背後是一長串在他擔任鄂爾多斯市長、市委書記期間聚攏而來近三年內陸續落馬的貪官污吏名單：鄂爾多斯市委原常委、常務副市長李世鎔，鄂爾多斯市委原常委、常務副市長、自治區水利廳原廳長付萬惠，鄂爾多斯市委原常委、副市長、自治區發改委原副主任趙文亮，鄂爾多斯市政協原主席王鳳山，鄂爾多斯市委原常委、赤峰市委原副書記王東偉，鄂爾多斯市委原常委、宣傳部長蘇建榮……

吉林省人民檢察院原黨組書記、檢察長楊克勤被雙開。（網上圖片）

與雲光中此次同被「雙開」的楊克勤則被指背棄初心使命，喪失紀法底線，以權謀私，以案謀私；違反中央八項規定精神，違規接受私營企業主宴請，超標準裝修周轉房，收受禮品禮金；嚴重違反幹部選拔任用規定，賣官鬻爵，破壞地方檢察系統政治生態；知紀違紀，執法犯法，在企業經營、解決訴訟糾紛、職務調整晉升等方面為他人謀利，並非法收受鉅額財物，利用職權和職務影響力干預司法，嚴重損害了司法機關形象和公信力；道德失守，家風敗壞。

根據內地媒體報道，1957年10月，楊克勤出生於安徽臨泉縣。21歲時，他考入安徽省政法幹部學校（公安學校）公安專業學習。1980年7月畢業後，楊克勤進入安徽省委政法領導小組工作。此後，他又歷任安徽省公安廳辦公室秘書、省政法委辦公室副主任、主任等職位。

1994年9月，楊克勤赴京進入中央政法委工作，先後出任中央政法委辦公室秘書處處長、辦公室副主任、政法隊伍建設指導室副主任、政法研究所所長、中央司法體制改革辦公室副主任等職。直到2012年，楊克勤迎來仕途轉軌，當年他被外放吉林出任省檢察院檢察長。

從2012年外放吉林到2019年7月份被查，據稱在長達7年的時間裏，楊克勤深度介入吉林政商界。他曾因為與私企老闆關係的親密關係而受到質疑，內地媒體《中國新聞週刊》引述權威消息來源稱，其落馬即因在吉林市插手礦山項目，此前吉林省已有多名私企老闆因涉楊克勤案，被帶走配合調查。

劉希泳（中）被逼供致死，引發吉林省檢察系統大地震。（資料圖片）

早前也有消息指楊克勤被查與香港君怡酒店老闆劉希泳死亡案有關。劉希泳被傳在2017年於內地「離奇死亡」，其後吉林延邊有9名檢察官在天津第一中院接受審訊並判刑，罪名是涉嫌刑訊逼供、故意傷害、玩忽職守等，間接證實劉希泳是被逼供致死。

值得一提是，自去年以來，吉林省檢察系統已至少有7人落馬，當中包括有楊克勤的副手，兩名副檢察長吳長智及謝茂田。事實上，吳長智於去年11月被查時，同樣被指與劉希泳案有關。