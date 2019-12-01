《長三角一體化發展規劃綱要》發布　至2025年實現多項發展目標

中共中央、國務院今天（12月1日）印發了《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》（下簡稱《綱要》），並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。 據介紹，《綱要》是指導長三角地區當前和今後一個時期一體化發展的綱領性文件，是製定相關規劃和政策的依據。規劃期至2025年，展望到2035年。當中提及多項發展目標，包括到2025年長三角5G網絡覆蓋率達到80%、實現自動駕駛汽車產業化應用等。

2018年11月5日，中共總書記、國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會上宣布，支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略。（新華社）

《綱要》寫道，2018年11月5日，中共總書記、國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會上宣布，支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略，著力落實新發展理念，構建現代化經濟體系，推進更高起點的深化改革和更高層次的對外開放，同「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設相互配合，完善中國改革開放空間佈局。

同時指出，長三角地區是中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，具有舉足輕重的戰略地位。為深入貫徹中共十九大精神，全面落實中共中央、國務院戰略部署，故編制該規劃綱要，為指導長三角地區當前和今後一個時期一體化發展的綱領性文件，是製定相關規劃和政策的依據。規劃期至2025年，展望到2035年。

《綱要》寫道，規劃範圍包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省「三省一市」全域（面積35.8萬平方公里）。以上海市，江蘇省南京、無錫等9個城市，浙江省杭州、寧波等9個城市，安徽省合肥、蕪湖等8個城市，合共27個城市為中心區（面積22.5萬平方公里），輻射帶動長三角地區高質量發展。

據介紹，《綱要》是指導長三角地區當前和今後一個時期一體化發展的綱領性文件，是製定相關規劃和政策的依據。（視覺中國）

《綱要》提及多項發展目標，要求到2025年，長三角一體化發展取得實質性進展。跨界區域、城市鄉村等區域板塊一體化發展達到較高水平，在科創產業、基礎設施、生態環境、公共服務等領域基本實現一體化發展，全面建立一體化發展的體制機制。

具體發展目標包括，到2025年，城市群同城化水平進一步提高，各城市群之間高效聯動，中心區城鄉居民收入差距控制在2.2∶1以內，中心區人均GDP與全域人均GDP差距縮小到1.2∶1，常住人口城鎮化率達到70%。

《綱要》要求，到2025年，科創產業融合發展體系基本建立。區域協同創新體系基本形成，成為全國重要創新策源地。優勢產業領域競爭力進一步增強，形成若干世界級產業集群。創新鏈與產業鏈深度融合，產業邁向中高端。研發投入強度達到3%以上，科技進步貢獻率達到65%，高技術產業產值佔規模以上工業總產值比重達到18%。

《綱要》指出，支持地方探索建立區域創新收益共享機制，鼓勵設立產業投資、創業投資、股權投資、科技創新、科技成果轉化引導基金。在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，鼓勵長三角地區高成長創新企業到科創板上市融資。

《綱要》要求，到2025年，城市群同城化水平進一步提高。（視覺中國）

此外，《綱要》寫道，到2025年軌道上的長三角基本建成，省際公路通達能力進一步提升，世界級機場群體系基本形成，港口群聯動協作成效顯著。基礎設施互聯互通基本實現，鐵路網密度達到507公里/萬平方公里，高速公路密度達到5公里/百平方公里，5G網絡覆蓋率達到80%。

在生態環境方面，《綱要》指出，到2025年，細顆粒物（PM2.5）平均濃度總體達標，地級及以上城市空氣質量優良天數比率達到80%以上，跨界河流斷面水質達標率達到80%，單位GDP能耗較2017年下降10 %。此外，《綱要》亦要求到2025年，人均公共財政支出達到2.1萬元，勞動年齡人口平均受教育年限達到11.5年，人均期望壽命達到79歲。

《綱要》指出，到2035年，長三角一體化發展達到較高水平。現代化經濟體系基本建成，城鄉區域差距明顯縮小，公共服務水平趨於均衡，基礎設施互聯互通全面實現，人民基本生活保障水平大體相當，一體化發展體制機制更加完善，整體達到全國領先水平，成為最具影響力和帶動力的強勁活躍增長極。

《綱要》又指，長三角要率先開展智能汽車測試，實現自動駕駛汽車產業化應用。提升流通創新能力，打造商產融合產業集群和平台經濟龍頭企業。建設一批跨境電商綜合試驗區，構建覆蓋率和便捷度全球領先的新零售網絡。推動數字化、信息化與製造業、服務業融合，發揮電商平台、大數據核心技術和長三角製造網絡等優勢，打通行業間數據壁壘，率先建立區域性工業互聯網平台和區域產業升級服務平台。

11月3日考察上海時，習近平專門強調，要深入推進中央交付給上海的3項新的「重大任務」落實，其中一項重大任務就是貫徹落實《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。（新華社）

《綱要》強調，要加強黨對長三角一體化發展的領導，明確各級黨委和政府職責，建立健全實施保障機制，確保規劃綱要主要目標和任務順利實現。

同時，領導小組辦公室要加​​強跟踪分析、督促檢查、綜合協調和經驗總結推廣，全面了解實施情況和效果，適時組織開展評估，協調解決實施中存在的問題，及時總結可複制可推廣的政策措施。重大問題及時向黨中央、國務院報告。完善規劃實施的公眾參與機制，廣泛聽取社會各界的意見和建議，營造全社會共同推動長三角一體化發展的良好氛圍。

資料顯示，2018年11月5日，習近平在首屆中國國際進口博覽會上宣布，支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略。今年5月13日習近平主持中共中央政治局會議，審議《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。在11月3日考察上海時，習近平亦專門強調，要深入推進中央交付給上海的3項新的「重大任務」落實，其中一項重大任務就是貫徹落實《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，聚焦重點領域、重點區域、重大項目、重大平台，把一體化發展做好。