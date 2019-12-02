【觀察】中共老人的「秘書幫」還有機會嗎？

11月底開始的中共地方黨政人事調整依然持續。鑑於當前後備梯隊的員額「充足」，徘徊在正部級職位門前的「60後」數量可觀，因此這注定又將是一次「幾家歡喜幾家愁」的局面。梳理髮現，在這其中，一個「群體」（如果說可以稱為群體的話）值得注意。

在當下距離正部級「臨門一腳」的26名地方黨委專職副書記（5省市暫缺）中，3個人的經歷頗為相近，而且均到了從副部級到正部級躍升的關鍵時期，未知是否會有率先破局者，在此次省部級大員調整中嶄露頭角。

這三人分別是原中共政治局常委、國務院總理朱鎔基的秘書，現任江西省委專職副書記的李炳軍；原中央政治局常委、全國政協主席李瑞環的秘書，現任海南省委專職副書記的李軍；以及原中央政治局常委、全國人大常委會主任吳邦國的秘書，現任甘肅省委專職副書記的孫偉。

江西省委專職副書記李炳軍曾任朱鎔基的秘書。（網上圖片）

李炳軍出生於1963年，早年在化工部工作，一直到出任部長辦公室副主任。1991年6月李炳軍調入國務院辦公廳後一路拾級而上。中國官方資料並未公開過李炳軍是從何時服務於朱鎔基的，其公開簡歷顯示直到2000年11月才任國務院辦公廳正局級秘書（朱鎔基辦公室主任），不過其時朱鎔基已在國務院任職將近10年。事實上，李炳軍調入國辦的時間幾乎是與朱鎔基1991年4月被增補為國務院副總理同時。

朱鎔基卸任後，李炳軍繼續服務於朱鎔基，直到2007年升任國務院辦公廳副部級秘書，以朱鎔基辦公室主任的身份組織出版了多部朱鎔基的著作。2013年李炳軍結束國辦22年的仕途生涯，得到一次「外放」江西出任副省長的機會，從此前途打開，2015年「入常」並兼任贛州市委書記，2018年則更進一步躋身江西省委專職副書記至今。

海南省委專職副書記李軍曾任李瑞環的秘書。（網上圖片）

現任海南省委專職副書記李軍（生於1962年），其仕途經歷與李炳軍頗多類似。早年，李軍也先在國務院部委入仕，一直到出任文化部市場局副處長。與李炳軍調入國辦秘書局相對，1990年李軍調入中辦調研室。其時李瑞環剛剛在六四事件後調入北京不久，成為分管意識形態工作的中央政治局常委。其後，從1993年開始，李瑞環連任兩屆全國政協主席。據稱，李軍一直奉命負責保障李瑞環。

2003年年初李瑞環卸任，李軍隨即於當年夏天「外放」貴州擔任省長助理。李軍此後的仕途經歷顯然更快於李炳軍，他2004年底「入常」兼任貴州省委宣傳部長，3年後主政省會貴陽，當2013年李炳軍南下江西時，其已然晉級貴州省委專職副書記。不過，隨即李軍亦似乎迎來仕途天花板。2016年他轉戰海南，但仍然屬於原地踏步，至今可以已經當了6年的地方省委專職副書記。

甘肅省委專職副書記孫偉曾任吳邦國秘書。（網上圖片）

孫偉在三人中年齡最長，生於1961年。他也是先從國務院城鄉建設環境保護部、國務院旅遊協調小組辦公室起步，1988年（早於李炳軍3年）調入國辦。此後，幾乎整個90年代孫偉是與李炳軍同在國辦秘書二局工作的，不過孫偉當時多數時間在四組，而李炳軍則是在二組。從2000年6月份，孫偉開始擔任時任國務院副總理吳邦國的秘書，在2002年中共十六大吳邦國升任排名第二的中央政治局常委時，孫偉被明確為正局級秘書、全國人大常委會辦公廳吳邦國委員長辦公室主任。2008年3月吳邦國連任全國人大常委會委員長時，孫偉得以以全國人大常委會副秘書長身份晉級副部。這比李炳軍晚了一年，更比李軍晚了至少4年。直到2011年吳邦國退休前兩年，孫偉也得到機會「外放」山東，躋身山東省委常委。此後孫偉歷任山東省委常委、常務副省長等職，2017年3月調任甘肅省委專職副書記。

可以發現，3人仕途晉級時間雖有參差，但是年齡相當、經歷相似，當下仕途處境也大抵相差不大，均已經到了副部升正部的關鍵節點——如果3人無法在接下來的兩三年內完成仕途躍升，也只有到齡退役一個選擇。

其實，3人的仕途共性恰恰體現了一箇中共前領導人秘書的正常軌迹。一般來說，他們靠近權力中樞，提拔晉級較早，3人晉升副部級的時間分別為44歲、42歲和43歲——這相比大多數副部級官員來說動輒50歲以後晉升來說可算是「近水樓台先得月」了。不過，也正是因此，他們缺乏到基層到地方積累政治資本的途徑，因此晉升管道往往受限，非「外放」地方几乎別無他途。所以說，往往「少年得志」卻總是起大早趕個晚集，也不是沒有道理的。其實，按中共官場潛規則，副部級官員如果有機會晉級，其晉升正部級大約需要10年左右時間，而目前3人則已經在副部級職位上分別徘徊了12年、15年和15年了。

另外，對3人來說，一個不利的現實背景是，相較於比比皆是具有中央候補委員身份的競爭對手來說，3人無一具有中央候補委員身份。這從某種程度上表明，雖然曾經靠近權力中心、副部級資歷長，但在官場競爭中，這並不代表絕對優勢，甚至可能因為缺少基層工作經驗而被視為劣勢。畢竟，現任中央政治局委員兼天津市委書記李鴻忠的晉級路徑並不是人人皆可複製的。他雖同是秘書出身，但並非一直待在機關，並不缺乏基層工作的經歷。