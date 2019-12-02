開放不到位　黃奇帆再談自貿區發展服務貿易

11月30日（上周六），在2019賢商大會上，中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆對中國當下形成的對外開放新格局，以及存在的一些問題，進行了分析。

據《新產經》雜誌社旗下公號「大白新聞」12月1日報道，黃奇帆對服務貿易的發展十分重視，不僅多次在公開發言中強調其重要性，而且在任重慶市長期間便開始布局。黃奇帆表示，自貿區新片區要大力發展生產性服務業，發展服務貿易，並強調這是過去的開放制度沒辦法發展的。

黃奇帆表示，自貿區新片區要大力發展生產性服務業，發展服務貿易，並強調這是過去的開放制度沒辦法發展的。（資料圖片）

黃奇帆在演講中表示，最近5年裏，中國的改革開放出現了全新的格局，主要體現為5個方面的明顯轉變：

一是貿易政策從原來的出口導向，轉變為既鼓勵出口、也鼓勵進口的雙向開放貿易方針；

二是投資從鼓勵引進外資，轉變為既鼓勵引進外資、又鼓勵走出去投資的雙向發展格局；

三是開放區域從原來沿海地區先行，5年至10年之後內陸地區逐步跟進，轉變為形成了戰略性的全面開放措施，沿海和內陸東中西部同步推進；

四是從工商產業為主的開放，轉化為全方位、多領域、多渠道的開放；

五是從過去是以適應國際遊戲規則為主，是以我們的企業融入國際市場為主。現在，我們既適應融入國際遊戲規則，同時也積極地參與國際市場制度的變革，參與WTO、 FTA各種自由貿易規則的談判或者討論。

黃奇帆認為，當前已經形成的開放格局當中，仍存在一些問題：金融業的開放是不到位的、是有限的；服務貿易還處在薄弱狀態。公共服務領域，如教育、衛生、文化等方面，基本沒有開放；數字貿易開放不夠。

黃奇帆表示，在金融業開放、服務貿易開放、公共服務開放、數字經濟開放4個方面，需要自貿區新片區解決中國進一步開放的關鍵問題，要大力發展生產性服務業，發展服務貿易。

黃奇帆「人退聲不退」，對經濟事件的關注始終熱情不減。（VCG）

此前11月12日，在「第十九屆中國年度管理大會」上，黃奇帆表示在服務貿易上，整個國內這一塊在過去的幾十年做的不夠好。「是我們自己家裏的服務貿易都讓別人做了，比如我們有4萬多億美元進出口貨，這個4萬多億美元進出口所對應的服務貿易，4萬多億美元要結算、要保險、要國際物流倉儲運輸，大部分外國人在幹。我們自己怎麼讓別人去做服務貿易呢，說明我們這塊不夠發達。」

11月9日，黃奇帆還談到，從2000年到2018年，中國的服務貿易規模翻了三番多。但目前中國的服務貿易仍存在着逆差大；勞動密集型服務貿易多，知識密集型、技術產權專利型、金融型服務貿易少等問題。

而早在黃奇帆任重慶市長期間，便已開始對服務貿易進行布局。自2014年以來，重慶開始大力發展現代服務貿易。為了達到該目標，時任重慶市長黃奇帆還為其「量身定製」了五大路徑，包括大力發展金融結算服務；依託交通樞紐，建設國際物流通道；深化拓展保税區保税貿易；發展壯大雲計算、大數據服務以及促進知識密集型服務貿易發展等。至今，重慶的服務貿易仍在持續增長。

現年67歲的黃奇帆一直備受外界關注，他於2001年開始任重慶市副市長，2009年升任市長。2016年底，黃奇帆卸任重慶市市長職務。在這10年多時間裏，他先後經歷賀國強、黃鎮東、汪洋、薄熙來、張德江、孫政才等6個重慶市委書記。這些市委書記被認為風格各異，而且政見也各不相同。因此，黃奇帆還有中共「政壇不倒翁」之稱。