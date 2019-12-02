【人權法案】人民日報：美方煽動暴亂踐踏人權不會得逞

美國總統特朗普（Donald Trump）11月27日簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），法案正式成為美國法律。中國官媒《人民日報》連日來發表多篇評論文章抨擊美方做法。 《人民日報》今天（2日）發表題為《煽動暴亂必遭唾棄——踐踏人權不會得逞》的最新文章稱，美方罔顧事實、顛倒黑白，公然為暴力犯罪分子撐腰打氣，蓄意為亟需止暴制亂、恢復秩序的香港局勢火上澆油；自身存在嚴重人權問題的美國在玩弄人權雙重標準，實則踐踏人權的本質。

美國白宮11月27日宣布，總統特朗普（Donald Trump）已正式簽署《香港人權與民主法案》。（GettyImages）

文章稱，美國一些政客的倒行逆施，只會激起包括香港同胞在內的全中國人民的極大義憤，只會在世人面前自曝其虛偽自私、強權霸道的醜陋嘴臉。5個多月來香港發生的暴力犯罪行為，絕非個別國家偏袒包庇就能美化或掩飾的。暴力犯罪分子非法集結，有組織地暴力衝擊，肆無忌憚地攻擊持不同意見人士、侵害他人言論自由等人權，甚至造成無辜市民傷亡。斑斑劣迹，已到了駭人聽聞、令人髮指的地步。

文章指出，這些破壞法治、破壞治安的暴力犯罪行為，明顯具有恐怖主義性質，使香港汽油彈橫飛、火光衝天，使大學校園變為暴徒盤踞、製造凶器的據點，嚴重侵害廣大香港市民的基本自由和權利。許多國際有識之士痛心疾首，對暴力犯罪表達震驚與憤怒。

斥美方無資格充當「衛道士」

文章續指，美國用荒唐法案混淆視聽，企圖為反中亂港勢力站台助威，人們不禁要問，美國一些政客的良心何在？人性何在？美國一些政客大言不慚地聲稱美國「有適用於全世界的人權標準」，並將涉港法案視為美國「對民主、人權和法治的承諾」。而事實上，自身存在嚴重人權問題的美國，有甚麼資格充當「衛道士」「教師爺」？

文章強調，是非不容顛倒，公道自在人心。香港「反暴力、愛和平、撐警察、護安寧」的強烈呼聲，香港各界人士在多地清理路障的自發行為，香港市民團體敦促法院及時懲治暴徒的請願，無不直接打臉美國一些政客，彰顯香港社會各界的強烈訴求和止暴制亂的正義呼聲。任何企圖破壞香港繁榮穩定、阻礙中國發展的把戲都絕不可能得逞。

（人民日報）