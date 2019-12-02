世界最長天然氣管道　長逾8千公里中俄世紀工程將投產通氣

在中俄東線原油管道投入運營後，中俄合作的世紀工程，長逾8000公里的世界距離最長輸氣管道日前將投產通氣。

10月29日，俄羅斯天然氣工業公司發布消息稱，中俄東線天然氣管道俄羅斯部分已完成注氣。恰揚金氣田的天然氣輸送至布拉戈維申斯克的計量站，這裏距中國的黑河首站僅僅16公里。與此同時，黑河站正在進行最後設備調試，已具備商業運營條件。中俄兩國外交部日前也雙雙「官宣」，12月初將舉行相關儀式，慶祝該項目竣工通氣。

俄羅斯衛星通訊社11月30日援引俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，預計中俄兩國領導人將於12月2日舉行視頻連線，共同宣布管道開通。

從俄羅斯西伯利亞到中國長三角，歷時5年，這項總價超4000億美元的管道工程穿越地球上最荒涼的地帶，一步步將」大資源」引向「大市場」。

早在1996年，中俄兩國就已開展項目研究和談判。這個談判可謂波瀾起伏，一談就談了18年。為了推動項目合作，兩國領導人親自推動。這一工程也被稱為中俄兩國的「元首項目」和「中俄合作的世紀工程」。2014年，俄羅斯天然氣工業公司與中國石油天然氣集團公司（CNPC）簽署為期30年的東線供氣合同。2015年管道開工，原定從2018年起開始通過該管道向中國供氣。

圖為項目建設工地。（視覺中國）

據官媒《人民日報》報道，依據合同，俄羅斯30年內將向中國市場供氣超1萬億立方米，管道滿負荷運行後，每年供氣能力將高達380億立方米。值得注意的是，該項目還是世界上距離最長的「輸氣管道」，從俄羅斯西伯利亞到中國長三角，長逾8000公里。

其中，中方境內管道全長5111公里，北起黑龍江省黑河市，途徑黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海等9省市，是中國東北方向首條陸上天然氣跨境戰略通道。其中新建管道3371公里，利用在役管道1740公里，是中國繼中亞管道、中緬管道後第三條跨國天然氣長輸管道。俄方一側的「西伯利亞力量」管道，起自東西伯利亞的科維克金氣田和恰揚金氣田，直達布拉戈維申斯克市的俄中邊境，管道全長約3000公里。

據工作人員透露，項目建成非常不易，僅過境段控制性工程，從選擇穿越點、穿越方式到確定設計標準和現場施工執行，就歷經了22輪談判。有分析稱，該項目有助於降低俄羅斯對歐洲天然氣市場的依賴，併為中國提供一個新的能源供應來源。而且，中俄東線天然氣管道的天然氣不僅供應中國，也提供給俄遠東地區的消費者，以推動當地經濟和社會發展。