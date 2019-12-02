【觀察】國台辦新發言人「雙語」亮相　對台灣傳達了什麼訊息？

11月27日上午，大陸國台辦舉行例行新聞發佈會，新任發言人朱鳳蓮正式亮相，她是繼范麗青之後國台辦第二位女性新聞發言人。特別的是，朱鳳蓮一上台，便以流利的閩南語、客家話開場，令不少台灣媒體驚豔，爭相報道，讓台灣社會再次見識大陸發言人風格的「瞬息萬變」；同時，也能一窺北京對台工作細緻的變化。

其實，當我們談及政府官員的公眾形象，無論在歐美國家，抑或大陸官員的儀容姿態，基本上都是維持一貫的嚴肅、正經的風格，直到全球化勢不可擋、大眾傳媒的科技普及化等因素，使得政府官員近期對外發言的方式，開始產生變化。

舉例來說，特朗普的口無遮攔，直接反映其個人對所有少數族群的歧視想法，完全不掩飾自己對女性、對外來移民、對穆斯林、對少數族群（非裔、拉丁裔美國人）的不屑，常用最草根的語言、最方便的傳播平台（Twitter）、最顛覆現有政治文化作風來表現給予社會大眾，而這樣的方式也造就了許多特朗普的忠實粉絲，讓許多人覺得他就是最能代表自己心中想法，並真的去實現的政治人物。

特朗普對外發言雖時常引起爭議，但也吸引不少粉絲。（視覺中國）

而台灣的柯文哲，也是如此一徹，時常在媒體面前搔頭、傻笑，並脱口說出感覺不經任何「政治考慮」的說詞，博得許多台灣民眾的支持與追隨。像是這類的政治人物「親民形象」的出現，有論者認為，這一切得歸功於民主化之後，由於選舉的政治制度，讓政治人物必須思考如何變得親民、讓人覺得親近、可靠，並且能使人們開心的關心政治政策。

柯文哲自步入台灣政壇之後，靠著自然形象曾颳起一陣旋風。（《聯合報》）

相反的，這一派論述認為，威權國家或者一黨專政的政府官員，其政治人物的表現最好是要威嚴，並被當地人民所害怕，嘴巴吐出的內容，更是人民難以理解文字，以產生政治與社會二元的距離感，進而達到政府高高宰制的氛圍。

而這套論述，恰恰的符合台灣民眾對於大陸官員的既定形象，比方前國台辦新聞發言人張銘清，就以嚴肅的發言語氣、鏗鏘有力的手勢為名，甚至成為台灣電視節目模仿、揶揄的對象。

然而，過去被台灣人視為「官腔官調」的大陸官員，隨着政治影響力崛起、傳媒方式的轉變，幾位大陸官方發言人的對外談話，也慢慢成為台灣人茶餘飯後的話題，像是大陸外交部發言人華春瑩曾針對「特朗普批華出爾反爾」回覆稱：「我只想『呵呵』兩聲」；大陸國防部發言人吳謙在一次例行新聞發佈會現場宣布得獎名單，念出「zwzwzwzwz、阿鯉烤魚豆腐湯、麻葉綠了和小軒窗」等一長串的網名，讓嚴肅場合突然萌了起來，甚至蟬聯網絡熱榜。

華春瑩曾針對「特朗普批華出爾反爾」回覆稱：「我只想『呵呵』兩聲。」這成為台灣人茶餘飯後的話題。(資料圖片)

如今，新任國台辦發言人朱鳳蓮的開場，來個「閩客普」三聲道的播映，不僅讓大家眼睛為之一亮，與歷任發言人相比，具有接地氣的味道，更是展現一種「庶民語言」，試圖吸引台灣民眾注目，以能聽懂、看懂大陸官方對台的政策為目標。

儘管放在大陸政府官員來觀察，朱鳳蓮的「口風」轉變可能相當微不足道，但事實上，這般官僚文化與宣傳口徑的「微」轉型正是《香港01》此前強調中共正在推行「第五個現代化」的政治基礎，更指向了過去中共官僚們的霸道和專制文化，預計會有大幅的改善，使治理行為貼近人民、親近人民、順應人民，使中國共產黨成為現代化的執政黨。

因此，透過朱鳳蓮的上台，不單單只歸因於中共亟欲「革我」的壯志，可順勢窺見北京對台工作的細緻調整與心態上的變化。所以，常人道：「不怕一萬，只怕萬一」，如果中共這條「接地氣」的路線繼續堅持，對台灣政黨政府的壓力其實也就越大，台灣自主空間也就越小；而當兩岸走進難以逆轉的政治關係時，台灣恐怕也只能後悔過去浪費時間沉溺於意識形態對立之中。