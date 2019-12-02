中共反腐指向文藝圈　文旅部藝術發展中心副主任蔣存雄被查

繼中國書法家協會原副主席趙長青之後，文藝圈又有反腐動作。中央紀委國家監委網站今天（2日）發布，據中央紀委國家監委駐文化和旅游部紀檢監察組和河北省監委消息：文化和旅游部藝術發展中心副主任蔣存雄涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

文化和旅游部藝術發展中心副主任蔣存雄涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。（網上圖片）

據悉，今年56歲的蔣存雄是國家一級美術師，根據文旅部藝術發展中心官網簡介顯示，該部門為文旅部直屬事業單位，具體職責包括組織實施文藝演出和文化藝術等活動，組織實施社會藝術考級工作等。蔣存雄為該中心排名第一的副主任，且為全國美術書法考級委員會副主任。

資料顯示蔣存雄別名蔣嵒（音嚴），福建人。先後畢業於福建僑興輕工美專、浙江美院和中國藝術研究院中國畫名家研究班。2011年，為解決夫妻兩地分居，他獲調入京。

除了擔任藝術發展中心副主任，蔣存雄還是《中國美術大事記》執行主編、國家一級美術師、中國長城書畫院副院長。

蔣存雄的作品。（網上圖片）

《北京日報》微信公號「長安街知事」稱，近來，內地文藝圈滌盪不正之風的勢頭正勁。就在上周，中國美術家協會對違法違法人員實行了行業懲戒，其中因犯受賄罪、行賄罪獲刑6年的原副秘書長杜軍，被取消會籍。

此外，今年10月底，中國書法家協會原分黨組書記、原副主席趙長青被查，成為書協近年來首個落馬的副主席。

緊接着，安徽書協原主席、安徽省書法院院長李士傑失聯。澎湃新聞稱，他被有關部門帶走，主要問題或涉及趙長青。

中國高壓反腐態勢下，中共2014年反腐覆蓋了政法、軍隊、文藝、能源、科教等眾多領域。從「公共情婦」湯燦服刑，到北京軍區歌舞團長劉斌被查，文藝界涉腐案漸出水面。

早前就有消息稱，中紀委擴大了反腐調查範圍，將著名書法家和音樂家等文藝圈人員也劃入了調查對象。

中國美術家協會前主席劉大為、中國美協副秘書長杜軍、中國美協的藝委會主任龍瑞也曾被傳接受調查，中國美協時有地震。

有觀察人士分析表示，近年以來，諸如劉大為、龍瑞之類的很多藝術文人在金錢利益的誘惑下喪失了他們對藝術的信仰。

2015年6月28日中共紀委監察部網站發文指出，「這些年來，書協美協成為文藝腐敗重災區，官員偽裝成藝術家，利用不法手段當上書協美協領導後，高價天價出售作品，把腐敗偽裝成字畫交易，這是一種變相腐敗。書協美協腐敗已經成為文藝毒瘤。」

文章還指出，「書協美協主席個個是億萬鉅富，已經嚴重影響新政反腐敗所塑造的清廉形象，也加深了社會的貧富差距和社會矛盾。」