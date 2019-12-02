暫停美軍艦機赴港　制裁亂港NGO　內媒解讀中國為何出這兩招反制

12月2日，外交部發言人華春瑩宣布：日前，美方不顧中方堅決反對，執意將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法，這嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重干涉中國內政，中方已就此表明堅決態度。

針對美方無理行為，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。中方敦促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行，中方將根據形勢發展採取進一步必要行動，堅定捍衛香港穩定繁榮，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

華春瑩在外交部記者會上宣布中方反制措施。（資料圖片）

此次中方的反制措施主要有兩方面：暫停審批美軍艦機赴港休整的申請以及對美國的一系列非政府組織實施制裁。內地微信公眾號「有理兒有面」對中國為何會從這兩方面著手實施反制作出解讀。

為何暫停審批美軍艦機赴港休整的申請？

「有理兒有面」指出香港作為中國的特別行政區，有關國防和外交事務直接由中央政府負責。香港《基本法》第126條明確規定：「外國軍用船只進入香港特別行政區須由中央人民政府特別許可。」所以，是否批准美軍艦機在香港停靠，完全是中國可以直接做出決定的事，也是中國主權範圍內的事。

香港回歸後，外國軍艦進入香港特區的申請，由外交部駐港特派員公署負責處理。在審批外國申請前，公署將向香港特區政府和解放軍駐港部隊通報並徵求意見。外國申請獲批准後，有關國家駐港總領館可就引水、航道、無線電頻率等事宜，直接與香港特別行政區政府主管部門聯系並作出安排。

「有理兒有面」指出拒絕美軍艦機休整，首先是中國對美國霸權主義的有力回擊。

過去，中國每一次拒絕美軍艦機靠港的申請，都與中美關係的起伏波動有關。境外的軍事和外交觀察家也一直把美軍艦機能否訪港視為中美關係的寒暑表。這一次停止審批的原因外交部已明確，是因為美方在涉及香港的問題上不顧中方堅決反對，執意將「香港人權與民主法案」簽署成法。在如今特殊的形勢下，中國直接拒絕美軍艦機停靠休整的意義，不僅停留在對其實際影響上，還是對美國霸權主義行徑更有針對性、更富有意義的強力回擊。

2018年11月21日，美國航空母艦列根號聯同3艘美國軍艦訪港。（資料圖片）

其次「有理兒有面」表示香港一直是美國軍艦在亞太地區的一個重要補給站。而且美國海軍偏愛香港。不僅可以採購到安全和品種豐富的食品等物資作補給，而且還可以去灣仔的酒吧消遣娛樂。

此外，美海軍艦船在停靠香港的航線上，還有一個重要特點就是大多航經台灣海峽，以表明台灣海峽屬「國際航道，美艦可以自由航行」的立場。「有理兒有面」指出總體來看，暫停審批美軍艦機赴港休整對美方的實際影響及戰略影響都是極大的。

大批美軍乘坐駁船離開列根號，準備遊覽香港。（梁鵬威攝）

為何對美國的NGO組織實施制裁？

「有理兒有面」表示，外交部在聲明中已經明確指出：「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」等NGO在香港修例風波中表現惡劣。

「有理兒有面」指出事實上，美國的NGO組織在修例風波中扮演了操盤手的角色，為衝在台前的「泛民」進行策劃、培訓、資金、物資供應、輿論造勢等一條龍服務。「有理兒有面」並梳理了這些NGO組織惡劣行徑的具體表現。

例如「美國國家民主基金會」簡稱「NED」，是由美國政府出資，於1983年在華盛頓成立的非政府組織。其中，「國家民主研究所」（NDI）是NED成立後設立的主要分支機構之一，近年來在香港十分活躍。據美國研究機構《Ron Paul Institute for Peace and Prosperity》（朗保羅和平與繁榮研究所）在今年6月份發表的一份文章中披露，在此次的香港修例風波中，美國國家民主基金會向大部分參與此事件的團體提供了資金支持。例如「香港人權監察」和 「民陣」。

「有理兒有面」指出這就是「民陣」能夠在修例風波期間耗費巨資，連續發起多場大規模遊行集會活動的根本原因。

「有理兒有面」最後指出大量的事實和證據表明，此次香港修例風波中，美國通過各種方式支持反中亂港分子，不僅極力教唆他們從事極端暴力行為，更煽動「港獨」分裂活動。必須付出應有代價。「有理兒有面」表示中國的反制措施，不僅有理、有據、有節，更表達了14億中國人的心聲和意願。

「有理兒有面」並喊話美國，別再觸碰中國底線，更不要低估中國的反制能力！中國，已不是100年前的中國！清醒點吧！