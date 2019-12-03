【人權法案】人民日報：美亂港之心昭然若揭，休想在港為所欲為

內地官媒《人民日報》海外版今天（3日）刊登評論文章稱，日前，美方悍然將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法，以人權、民主為名，行霸權之實，亂港之心昭然若揭。 文章稱，美方想破壞香港繁榮穩定，破壞「一國兩制」，借搞亂香港遏制中國發展的險惡用心，早已被世人看穿。種種妄想圖謀，注定是枉費心機，打錯了算盤。

反修例示威期間，香港示威者多次舉出美國國旗。（資料圖片）

上述文章指出，一些美國政客始終把「人權」二字掛在嘴邊，他們是真在關心別人的人權嗎？香港前行政長官梁振英先生一語道破：美方背後的動機，與民主、人權、自由無關，更與香港700多萬市民福祉無關。美方針對香港，僅僅只是因為香港是中國的一部份。

文章認為，多年來，美國一直在香港培植反中亂港勢力，為他們提供資金、培訓、指導，教唆他們進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。香港一有風吹草動，某些人就見獵心喜、蠢蠢欲動。此次修例風波中，彭斯、蓬佩奧、佩洛西等人多次高調會見反中亂港頭目，美駐港領事館官員與亂港活動組織者密謀於酒店，美國政客跑到香港大放厥詞，無不是在公然給暴徒撐腰打氣，為亂局推波助瀾，讓危險一再升級。

文章進一步指，當前香港面臨的問題，絕非人權與民主的問題，而是如何盡快止暴制亂、恢復秩序、維護法治的問題。美國政客粉飾暴行為「一道美麗的風景線」，對人權和民主的尊重何在？良心何在？無數鐵的事實證明，人權只是美方的「遮羞布」，借此遏制他國發展，攫取自身政治經濟利益，才是藏在「人權衛士」假面下的真實意圖。

文章強調，美方這次想打香港的算盤，純屬枉費心機。美國不可能一手遮天，通過甚麼所謂的法案就切斷香港與世界的聯繫。妄想攪亂香港，把它變成美方攫取利益的棋子，亦不可能獲得包括香港在內的中國人民以及國際社會答應。想把霸權主義那一套強加在中國人民頭上，純屬痴心妄想。

（人民日報）