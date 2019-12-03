內媒：2040年美軍艦或僅剩250艘　海軍總噸位將被華超越

美國軍艦巡弋公海擔任世界警察的優勢，可能不再。內媒《新浪軍事》公眾號「利刃號」今天（3日）刊文指出，美國海軍不再打軍費戰爭，放棄「355艦海軍計劃」，將艦艇總量放低維持到310艘，預計2040年美國海軍的艦艇數量將低至250艘以下，總噸位將被中國超越。

圖為同時安放兩艘伯克級導彈驅逐艦的BAE系統公司浮船塢，是由中國北船重工建造。（資料圖片）

上述文章指，目前美國海軍艦艇噸位僅比中國海軍多出100萬噸，而美艦面臨汰舊換新潮，包括急需替換的戰略核潛艇，艦齡即將踏入35年大關的導彈巡洋艦等，如果新艦艇的造艦預算得不到提升，預計到2040年美國海軍的艦艇數量低至250艘以下。換言之，美國海軍的艦艇數量和實力將難以避免地迎來萎縮，屆時中國和美國海軍之間的差距將完全逆轉。

文章又指，「355艦海軍計劃」其實更多只是作為一個願景存在，其核心在於美國海軍需要更多軍費，用於購置那些也變得日漸昂貴的作戰艦艇。美國海軍前大西洋艦隊司令部和海軍前總參謀長兩名四星上將已經發文痛呼「美國不能放棄超級航母」，憂心軍費無繼，美國海軍優勢不再，力保現有11艘，甚至是12艘超級航母的急迫不言而喻。

（新浪軍事）