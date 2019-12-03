【人權法案】金燦榮提再反制措施：可要求美裁減駐港機構人員

中國外交部昨天（2日）宣布，針對美方簽署《香港人權與民主法案》祭出反制措施，包括暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，以及制裁美國有關的非政府組織。 內媒《觀察者網》今天（3日）刊登對中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮教授的專訪。金燦榮提出對該法案的更多制裁措施，他表示，美國駐港總領館工作人員很多，已大大超出應有編制。中方可以要求美方裁減駐港員額。

金燦榮認為，美國在香港的人員已大大超出應有編制。（資料圖片）

金燦榮表示，具體採取甚麼措施反制，一線的官員們更具有發言權，但若要從戰略上考慮，眾所周知美國駐港總領館的工作人員很多。「美國在香港的人員已經大大超出了應該有的編制，我們中聯辦才一兩百個人，美國那兒有1600多人。我們可以要求他們裁剪駐港機構的人員，對個別有出格行為的人員進行針對性的制裁。」

美國駐港澳總領事館官員Julie Eadeh被曝8月與先後與民主黨創黨主席李柱銘、前政務司司長陳方安生，以及香港眾志黃之鋒和羅冠聰等人會面，外交部駐港公署當時直批美駐港總領館官員接觸「港獨」組織頭目，外交部在同日緊急約見美駐港總領館高級官員，提出嚴正交涉。官媒《環球網》則在報道中稱Julie是「亂港幕後黑手」，形容事件是「『港獨』分子向顛覆專家請示」。

至於美國駐港總領館的工作人員數量，美國前駐港總領事夏千福（Clifford A. Hart, Jr.）2015年接受傳媒訪問時，強烈否認總領館有上千人的說法，並稱只有140人的規模。「這種說法無知、荒謬、完全胡說八道，不必認真對待……這裏不會多過140人，這包括了我們在這裏工作的所有範疇。」他並稱特區政府對此心中有數，因為所有外交官都需要得到特區政府的批准。

不過，有傳媒當時引述知情人士透露，除了140名正式外交人員，總領館還有大概180名海外或本地聘請的員工，這批人並不列入正式的外交編制，而作為其他的輔助職位。因此，報道認為總領館最少有320名工作人員。報道還提及，早在2013年，美前情報人員斯諾登在香港與《衛報》記者對話時便主動提及，中情局在香港設有行動基地，就在美駐港總領事館之內。

（綜合報道）