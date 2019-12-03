連續出手　新疆官方再澄清九大涉疆「謠言」

針對美歐國家頻繁拿新疆事務指責中國壓制人權話題，中國政府正不斷發起反擊，以澄清相關不實報道。在新疆政府的最新回應中，有關9個涉疆話題被澄清。

根據內地官媒《環球時報》報道，新疆政府發言人今天（3日）再次回應有關美媒《紐約時報》、非政府組織「國際調查記者同盟」等涉疆不實報道，共對9個問題進行回答。

「國際調查記者同盟」在涉疆報道中聲稱，米日古麗·圖爾蓀、沙依拉古麗·沙吾提巴依「親身經歷」表明，新疆「集中營」殘酷虐待拘留者。「一些人遭受酷刑被掛在牆上」，「如廁限時2分鐘」，「至少9名女性因惡劣生活環境和醫療條件而死亡」。

新疆政府發言人則指，教培中心屬學校性質，不是「集中營」，其中配有醫療室、專職醫生，24小時提供服務，所謂9名女性死亡，純屬捏造。

米日古麗．圖爾蓀（右）在2018年11月28日在美國國會一證會上作為證人，講述經歷被關押在「再教育營」中的經歷。（資料圖片）

對於米日古麗·圖爾蓀、沙依拉古麗·沙吾提巴依，發言人介紹兩人情況。米日古麗·圖爾蓀，維吾爾族人，原住新疆巴州且末。2017年4月因涉嫌煽動民族仇恨和民族歧視被刑拘。因身患梅毒，同年5月她被放。她曾於2010年至2017年間，先後11次出境。她未被烏魯木齊警方關押，未被收監，未在教培中心學習。

米日古麗·圖爾蓀曾謊稱弟弟在教培中心被虐致死，但其弟艾克拜爾·圖爾蓀表示，「我的姐姐米日古麗一貫滿口胡言，不但說我死了，還造謠看到別人死了。」

沙依拉古麗·沙吾提巴依，女，哈薩克族，2016年4月任伊犁州昭蘇縣察汗烏松鄉中心幼兒園園長，2018年3月因工作不稱職、侵害教師利益騙取績效獎金等被免職。她涉嫌詐騙，迄今仍有24.9萬元人民幣（1元人民幣約合0.142美元）未追回。

她從未在教培中心工作過，非法出境前從未被拘押，何來看到「一些在押人員遭受酷刑被掛在牆上」、「如廁限時2分鐘」。她曾非法出境至哈薩克斯坦騙取難民身份，編造謊言詆譭新疆，行為卑鄙。

針對紐時將新疆教培中心稱為「拘禁營」，聲稱暑假返鄉學生回家後見不到家人，新疆政府發言人指，教培中心屬學校性質，紐時說法是顛倒黑白、信口雌黃。

中國始終否認教培中心是「集中營」。圖為新疆民眾在教培中心學習技能。（VCG）

教培中心實行寄宿制管理，學員可回家，有事請假，學員有通信自由。學員親屬對培訓情況知曉，家人可與學員通電話、視頻聊天，也可在教培中心看望學員。

發言人強調，教培工作取得良好效果，獲海外參訪團稱讚，認為這為國際社會反恐、去極端化鬥爭積累經驗，有借鑑價值。

紐時在涉疆報道中，將烏魯木齊「7·5」事件稱為「被政府鎮壓的民族反抗」，對此，新疆政府發言人指，「7·5」事件早有定論，是「東突」勢力裏應外合，實施的打砸搶燒嚴重暴力犯罪事件。

發言人強調，紐時將「7·5」美化為「民族反抗」，是在反恐、去極端化問題上搞「雙重標準」，違背職業道德和良知，為人所不齒。按照紐時邏輯，「美國『9·11』事件難倒也是美國政府壓迫下的民族反抗？」

紐時聲稱，教培中心學員家庭遭到歧視。新疆政府發言人表示，官方對教培學員家庭一視同仁、同等對待。譬如有學員家人獲官方幫助蓋房，獲低保待遇；有學員女兒大學畢業找到教師工作。

針對有阿爾巴尼亞記者到訪新疆後聲稱該區正實施大規模種族滅絕，教培中心是「惡魔監獄」，新疆政府發言人稱，上述記者曾在參觀過程中說教培中心學習生活環境都很好，回去後卻傳遞虛假消息，其相關報道均是自說自話，這種行為用心險惡。發言人強調，上述記者試圖抹黑新疆，是不會得逞的。

人權觀察組織研究員王鬆蓮聲稱「新疆大規模監控少數民族穆斯林」，香港學者侍建宇表示「持有外國護照也可能成為懷疑對象」，對此，新疆政府發言人回應，王鬆蓮從未到過新疆，其言論完全是惡意臆測；侍建宇的言論更是信口雌黃。

針對有報道稱新疆教培中心存在強迫勞動，新疆政府發言人指，教培中心主要內容為學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能以及去極端化。其中職業技能目的是讓學員具備實操能力，根本不存在強迫勞動問題。

針對有美國人類學家和中國專家指新疆拘禁虐待100多萬少數民族穆斯林，新疆政府發言人指相關人類學家和中國專家是美國情報機構設立的「新疆教培中心研究課題組」的成員，以所謂專家名義，配合美反華勢力攻擊抹黑新疆，這不是學術問題。這是美國一些人慣用伎倆。

發言人稱，教培中心保障學員人格尊嚴不受侵犯，嚴禁以任何方式對學員進行人格侮辱和虐待。所謂「100多萬人」純屬肆意捏造、一派胡言。

新疆政府發言人最後還披露教培中心學員分為三類：「一是被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動情節輕微，尚不構成犯罪的人員。二是被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動，有現實危險性，尚未造成實際危害後果，主觀惡性不深，能夠認罪悔罪，依法不需要判處刑罰或者免除刑罰，自願接受培訓的人員。三是因恐怖活動犯罪、極端主義犯罪被定罪處刑，刑滿釋放前經評估仍有社會危險性，人民法院依法決定在刑滿釋放後進行安置教育的人員。」

新疆開展教培工作的法律流程為：「對第一類人員，由公安機關依法作出處理，由教培中心進行幫教；對第二類人員，由公安機關依法偵查，檢察機關經審查作出不起訴決定後，由教培中心進行幫教；第三類人員在刑滿釋放前經評估具有社會危險性的，依據人民法院決定在刑滿釋放後進行安置教育。」

發言人還澄清，澳洲廣播公司聲稱的23名澳洲公民、以及來自澳洲維吾爾社區的15名成年人和6名兒童被「拘押」一事，是造謠誣衊。

自2019年以來，中國官方連續發佈多個白皮書，包括《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》、《新疆的職業技能教育培訓工作》，稱在新疆進行的是「預防性反恐」，開展的教培工作目的是從源頭消滅恐怖主義。