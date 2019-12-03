【觀察】中央高規格慶澳門回歸20周年　領導人稱讚反襯香港尷尬

香港反修例風波持續發酵之際，同為特別行政區的澳門迎來回歸20周年紀念日。

全國人大常委會辦公廳於今天（3日）上午在北京人民大會堂舉行紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會。中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書，中央政治局常委、國務院副總理韓正，中央外事委辦公室主任楊潔篪，中央政法委書記郭聲琨，統戰部長尤權，全國人大副委員長丁仲禮，外交部長王毅，公安部長趙克志，全國政協副主席何厚鏵，澳門特首崔世安等出席。

全國人大常委會辦公廳於12月3日上午舉行紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會。（網絡圖片）

會上，栗戰書、崔世安，以及廣東省長馬興瑞、港澳辦主任張曉明、北京大學法學院教授陳端洪等人發言。

澳門特首崔世安說，澳門「一國兩制」獲成功的經驗是全面準確實施憲法和基本法，核心是擁護國家政治體系、國家核心價值，發揮「一國兩制」優勢，以及獲得中央政府的政策支持。

港澳辦主任張曉明則說，澳門成功實踐「一國兩制」亮點是把握住核心要義，捍衛國家主權、安全、發展利益。他還點贊澳門樹立一國意識，完成基本法第23條立法，成立國安委，並修法增「防獨」條款。

張曉明引用國家主席習近平的話稱讚澳門「在貫徹落實『一國兩制』方針和基本法、護衛國家安全和統一方面樹立榜樣」。他還提到澳門推行的愛國主義教育，為「一國兩制」在澳門的成功實踐奠定思想政治基礎。

澳門特別行政區行政長官崔世安致詞時表示，為全面準確貫徹實施基本法，他在任內推動2點：一、必須堅持權利與義務相統一的原則，維護國家主權利益，保障澳門繁榮穩定。二、必須充分發揮基本法賦予澳門的制度優勢，與時俱進推動「一國兩制」事業行穩致遠。（聯合新聞網）

座談會上，栗戰書作最後發言。他稱，澳門基本法實踐證明，只有社會形成廣泛的國家認同，才能全面準確實施基本法，強調「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」。

栗戰書還說，只有維護國家主權、安全、發展利益，才能保持澳門長期繁榮穩定，「只有民族獨立、祖國統一、國家富強，澳門的繁榮穩定才有根本保障」。

雖然中共總書記習近平並未參會，但他曾在9月11日會見新當選澳門特別行政區行政長官賀一誠時就說過，澳門回歸20年來，澳門向世界展示具有當地特色的「一國兩制」成功實踐。這證明，「一國兩制」是完全行得通、辦得到、得人心的。

儘管座談會並未提及香港局勢，但同為特別行政區的澳門獲得中央領導人的一致讚賞，更突顯香港的「尷尬」。自6月香港爆發反修例風波以來，有關「一國兩制」在香港實踐「失敗」的聲音此起彼伏。

而外界在分析香港亂局背後的原因時，多多少少會提到香港未能通過第23條立法，未能進行系統性的愛國主義教育，以及未能在立法會修法增「防獨」條款等，而這些都是中央視為澳門獲得成功的關鍵因素。