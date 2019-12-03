空缺半年後　江蘇省副省長王江或將出任中國銀行行長

江蘇省副省長王江或將出任中國銀行行長，他曾在高校執教15年，後進入銀行業工作18年。

根據內媒報道，中國銀行在12月2日的內部會議上宣布江蘇省副省長王江將出任中國銀行行長一職。但該消息尚未獲得證實。

中國銀行相關負責人表示，一切以公告為準。

2017年10月12日，王江在江蘇省徐州醫藥高等職業學校考察。（微博@江蘇藥品監管）

今年4月，中國銀行原董事長陳四清正式出任工行董事長，辭去中國銀行董事長職務。在董事長空缺兩個月後，6月28日，中國銀行發佈董事會決議公告，行長劉連舸升任董事長。同時，在該行聘任新任行長前，由劉連舸代為履行行長職務。

隨着王江的就任，意味着中國銀行空缺近半年的行長一職得以填補。

今年56歲的王江是山東乳山人，在職研究生學歷，經濟學博士學位，研究員，於2017年7月起擔任江蘇省副省長、省政府黨組成員。從工作經歷來看，王江在擔任江蘇省副省長之前，曾在高校執教15年，後進入銀行業工作18年。2015年3月，王江調任交通銀行副行長、黨委委員，後於2017年7月出任江蘇省副省長。

除了迎來新行長，中行還將迎來一位副行長——王緯。11月28日晚間，農行發佈公告稱，因工作需要，王緯請求辭去本行執行董事、副行長及董事會戰略規劃委員會委員、「三農」金融/普惠金融發展委員會委員職務。

中國農業銀行副行長王緯即將出任中國銀行副行長。（網上圖片）

如以上情況屬實，中行的高管層將形成一名行長、五名副行長的新格局，即行長王江，以及吳富林、林景臻、孫煜和鄭國雨、王緯五名副行長。除王緯外，吳富林此前為中國光大集團股份公司副總經理，另外三位副行長則由中行內部提拔。

今年以來，中國商業銀行掌門更迭、高管變動已成為常見現象。據《北京商報》不完全統計，截至12月2日，中國國有大行和股份制銀行中，辭任的董事長、行長及副行長共計22位之多，且大多源於工作變動的原因，而隨人事變動潮而來的則是多家銀行高管團隊「虛位以待」的局面。

空缺兩個月的光大銀行即將迎來新任行長。光大銀行11月29日晚間公告顯示，該行董事會同意聘任現國家開發銀行副行長劉金為光大銀行行長，任職資格獲銀保監會核准之日起生效。在迎來新人選之前，光大銀行行長一職已空缺兩個月時間，該行原行長葛海蛟因工作調整於9月30日提交了辭呈。

上述案例只是今年大中型銀行高管人員頻繁變動的一個縮影。12月2日，在6家國有銀行和12家股份制銀行中，已有22位董事長、行長及副行長離開了原來的工作崗位。例如，工商銀行原董事長易會滿在年初辭去該行董事長等職務，出任證監會主席；中國銀行原董事長陳四清於5月正式出任工商銀行董事長。

在股份制銀行中，高管人員變動也較大。比如，招商銀行2月1日召開的董事會會議同意該行原副行長朱琦和趙駒辭職，辭職原因為工作需要；同時，該行今年也迎來3名新副行長——王雲桂、汪建中和施順華。

從銀行高管的變動情況來看，多數是因為工作調動或到齡退休。因工作調整而「離巢」的高管中，有多名人員赴地方擔任省級幹部。據不完全統計，僅在今年9月，就有3位大中型銀行高管進入地方政府。

值得注意的是，在高管頻繁離職的同時，多家銀行也面臨重要職位空缺的情形。報道引述分析人士稱，銀行行長、副行長等重要崗位的職責重大，因此任免需要進行一定時間的考核篩選，另外重新選聘需要經歷一系列程序，因此也會出現一段時間的空白期。