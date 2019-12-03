【逃犯條例】劉曉明：希望蘇格蘭支持止暴制亂　對香港保持信心

中國駐英國大使劉曉明當地時間周一（2日）在英國蘇格蘭首府愛丁堡出席英國蘇格蘭商會活動。 劉曉明表示，香港是中國深化與蘇格蘭合作的重要參與者，蘇格蘭工商界應對香港保持信心，並衷心希望蘇格蘭支持香港政府止暴制亂。

劉曉明稱衷心希望蘇格蘭支持香港政府止暴制亂。（資料圖片）

劉曉明稱最近五個多月來香港的反修例風波，已將香港推到了極為危險的境地，危及英國在香港的30萬公民、700多間企業的切身利益，其中包括不少蘇格蘭公民和企業。劉曉明重申止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務，「我衷心希望，包括蘇格蘭在內的英國各界有識之士認清形勢，支持香港特區政府止暴制亂、恢復秩序、維護法治，抵制和反對任何干涉香港事務的言行，多做有利於香港繁榮穩定的事情」。同時，劉曉明亦稱希望蘇格蘭工商界對香港保持信心。

劉曉明亦提到，中國與蘇格蘭之間近年合作互惠互利，潛力巨大，例如去年的雙邊貿易額達36.6億英鎊等。劉曉明指，香港是中國深化與蘇格蘭合作的重要參與者，近年來香港與蘇格蘭在科技創新領域的合作穩步推進，愛丁堡低碳創新中心在香港科學園落戶，雙方在金融科技、生物科學、智慧城市等領域也具有廣闊的合作潛力。

（新華社）