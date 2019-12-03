中共統戰冀吸納「網絡人士」　胡錫進曾揭輿論管控「盲點」

11月28日，中央統戰部、中央網信辦28日在京首次召開「網路人士統戰工作會議」。據統戰部旗下公眾號「統戰新語」有見現時中國網民規模已達8.54億，當局現以「做好網路人士統戰工作」為重要任務：「作為互聯網領域最活躍的因素，網路人士應運而生，已成為推動經濟社會發展的重要力量。」

非視「網絡人士」為公民團體

「統戰新語」綜合官方新華社的報道，總結出工作會議的主旨：「加強對網路人士的思想政治引導」；「要加強網路代表人士隊伍建設，支援他們在輿論引導等方面發揮積極作用」；「支持網路人士增強社會責任感，多生產和傳播健康向上的網路內容」。

文章特意標示，所謂「網絡人士」絕大部份是「黨外人士」，具體對象為「新媒體資訊平台從業人員」、互聯網企業從業員和網絡名人。儘管強調「體制外」的一面，工作會議並非視「網絡人士」為一「公民團體」，發揮「下情上達」的輿論渠道，而是著重於收編吸納，重點是納入統戰範疇，建立所屬「隊伍」。

環時總編胡錫進批評安檢太多擾民 。（網上圖片）

實則北京一向都實行網絡動員，是次會議只是正式確立方向，著墨於官方路線的「軍紀」，表明要利用「網絡人士」的影響力。回顧過去幾年，「網絡人士」配合審查機制和防火長城，主旋律「洗版」基本上是常態，官方講法一般不會遭遇太大反彈，總能夠佔內地輿論主流。

胡錫進：被罵「叼飛盤」

可是所謂「成功」，往往要建基於主旋律切合民心與現實，否則一旦偏離太遠，由上而下的輿論機制就會出現缺口。

中美貿易戰打了一年多，官媒《環球時報》不時有「消息來源」，而其總編胡錫進的Twitter亦常有「獨家消息」，不過即使身為知名「網絡人士」，獲得當局信任，《環時》和胡錫進也不是一帆風順，有時甚至以體制內視角，隱約透露現行輿論和網絡管控的盲點。

《環球時報》總編輯胡錫進。（香港01記者攝）

早在一年前，胡錫進便不諱言，指坊間有人「平時指我們是官媒」，「還罵老胡『叼飛盤』」，意即無論當局拋出甚麼講法，他和《環時》都接得住，自圓其說。政治是多變的，中美談判就是打打談談，而黨媒只可以「姓黨」，必須配合著「多變」作報道述評，結果落在部份讀者眼中，無異於投機取巧，放棄公信力。

不只「網絡人士」需要自由度

當時胡錫進就比較中美輿論策略，指出中國官民輿論「雙軌制」的問題：「中國社會的資訊發佈機制過於單一，使得我們在中美博弈中不斷吃虧，美方在解讀兩國之間的事務時要靈活得多，焦點塑造和引領能力都強於中方。」其意謂體制內都只有一種聲音，致使要調整方向時往往顯得笨拙顯眼，公眾反應欠佳。

單講中共策略，若果「網絡人士」完全被「黨媒化」，只有主旋律可以吹奏，終有一日都只會掉進胡錫進的處境，甚至失去當初獲官方青睞的「市場價值」。換言之，官方如要達成政策目標，無可避免要接受「網絡人士」原有的鮮明形象、自由度以至異議。

需要自由度的何只是「網絡人士」呢？9月18日，胡錫進便在微博抱怨「上外網極其困難」並表示：「這個國家並不脆弱。建議還是要在我們的社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於中國輿論場的強大和成熟，有益於科學研究和對外溝通，有益中國國家利益。」