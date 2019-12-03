【新疆再教育營】新疆主席：保障免受恐怖主義侵害，是正義之舉

新疆「再教育營」問題備受國際社會關注，中國政府對此一直強調是「職業技能教育培訓中心」。 新疆黨委宣傳部主辦網站「天山網」周二（3日）刊出新疆維吾爾自治區主席雪克來提．扎克爾，以及中國伊斯蘭教協會副會長、烏魯木齊市白大寺伊瑪目阿布都西克爾．熱合木都拉的署名文章，指職業技能教育培訓中心最大限度保障各族群眾免受恐怖主義和極端主義侵害，是反恐、去極端化的正義之舉，後者更稱「我認為非常好、非常有必要」。

阿布都西克爾．熱合木都拉指，宗教極端勢力歪曲宗教教義、大肆散布極端主義思想，讓許多群眾受到影響，正常生產生活受到嚴重干擾。新疆依法設立職業技能教育培訓中心，及時開展幫教和職業技能培訓，使一批被宗教極端思想感染的人員接受國家通用語言文字、法律法規、實用技能等方面的學習培訓，「經過一段時間的學習培訓，人變得精神了，言談舉止也正常了，有的回到原來的崗位繼續上班，有的把在教培中心所學到的技能利用起來成立了自己的加工店等」。

中國伊斯蘭教協會副會長、烏魯木齊市白大寺伊瑪目阿布都西克爾．熱合木都拉。（新疆新聞在線）

雪克來提．扎克爾亦表示，西方一些媒體出於意識形態的偏見，一些國家個別政要懷着不可告人的目的，始終戴着「有色眼鏡」看中國、看新疆，針對新疆工作進行惡意炒作、肆意抹黑中國，對此表示堅決反對。雪克來提．扎克爾強調，依法開展職業技能教育培訓工作，目的在於從源頭上消滅恐怖主義、極端主義，「完全是尊重和保障人權之舉，是為了維護最廣大人民群眾的根本利益」。

雪克來提．扎克爾重申，職業技能教育培訓中心嚴格貫徹落實國家憲法和法律關於尊重和保障人權的基本原則，充分保障學員的人格尊嚴不受侵犯，嚴禁以任何方式對學員進行人格侮辱和虐待，「我們強烈敦促西方個別政要和媒體摒棄意識形態偏見和反恐、去極端化『雙重標準』，停止在所謂『教培中心問題』上再做文章」。

（綜合報道）