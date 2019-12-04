發改委主任何立峰官媒撰文：加快推進長江三角洲區域一體化發展

發改委主任何立峰4日（周三）於官媒《人民日報》發表題為「加快推進長江三角洲區域一體化發展」的文章，指要紮實落實《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》（以下簡稱《規劃綱要》），提出要加強上海大都市圈與南京、蘇錫常、杭州、寧波、合肥都市圈協調聯動等重點。

發改委主任何立峰於《人民日報》發表題為「加快推進長江三角洲區域一體化發展」的文章。(資料圖片)

文章稱，要加快構建區域協調發展新格局。要加強區域聯動，以提升上海大都市服務功能為重點進一步發揮上海龍頭帶動作用，強化江蘇、浙江、安徽分工合作和差異化發展，加快中心區一體化發展帶動長三角地區整體發展。要加快都市圈一體化進程，提升都市圈內同城化水平，加強上海大都市圈與南京、蘇錫常、杭州、寧波、合肥都市圈協調聯動。

文章又指，要全面推進重點領域一體化發展。《規劃綱要》圍繞產業體系、基礎設施、生態環境、公共服務、對外開放、體制機制六大領域部署了一體化任務。要加強協同創新產業體系建設，走「科創+產業」道路，以科創中心建設為引領打造產業升級版和實體經濟發展高地。要強化生態環境共保聯治，把保護和修復生態環境擺在重要位置。

文章續指，要推進更高水平協同開放，以更大力度協同推進對外開放，優化營商環境，構建開放型經濟新體制。要創新一體化發展體制機制，破除制約一體化發展的行政壁壘和體制機制障礙，形成要素自由流動的統一開放市場。

文章最後稱，要著力做好兩個重點區域的探索試驗。《規劃綱要》聚焦長三角生態綠色一體化發展示範區、上海自貿試驗區新片區兩個重點區域，示範區建設要率先探索將生態優勢轉化為經濟社會發展優勢、從項目協同走向區域一體化制度創新，深化市場化改革，示範引領長三角一體化發展。

新片區建設要對標國際上最具競爭力的自由貿易園區，強化開放型經濟集聚功能，立足投資自由和貿易自由，加快實現資金自由、運輸自由和人員從業自由，提升網絡信息服務能力，創新稅制安排，打造與國際通行規則相銜接、更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，帶動長三角新一輪改革開放。

（《人民日報》）