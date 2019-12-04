浙江80後男子做變性手術後被炒　以「平等就業權糾紛」狀告原公司

浙江一名80後男子完成性別重置手術後，被公司以遲到為理由辭退，她認為公司侵犯了其平等就業權，遂將公司起訴到法院。 12月3日（周二），案件在杭州市濱江區法院開庭審理。內媒指，該案是2018年12月最高法發布「平等就業權糾紛」案由以來，中國第一例以「平等就業權糾紛」立案的跨性別就業歧視案。

小馬向法庭提供的證據目錄。（《華商報》）

小馬（化名）表示，在進行性別重置手術前，她是家中的獨子，在杭州一家文化傳媒公司上班。多年來，她一直把自己當女孩看。2018年10月，在家人的支持下，她做了性別重置手術，如願拿到變更的女性身份證。手術期間，小馬處於停薪留職狀態。

小馬稱，至2018年12月下旬，小馬返回公司上班。一個月後，她被公司人事經理約談，勸其自行辭職，小馬未有同意。經過一段時間，人事經理才表示，小馬不適合跟藝人的工作，因為男藝人和女藝人都不合適，而且身體情況也不允許。

至2019年2月，小馬收到被辭退的郵件，公司以她在1月有多次遲到現象、嚴重違反公司規章制度為由單方面解除勞動合同，並拒絕提供相應賠償。小馬認為，「嚴重違反公司規章制度」是公司辭退她的藉口，公司其他員工在1月時也存在多次遲到現象，但都沒有被辭退，辭退只針對她一個人，「這些不合理的差別對待都是因為我做了性別重置手術，這是我被辭退的真實、根本原因」。

3月，小馬向杭州市高新開發區（濱江）勞動人事爭議仲裁委員會提起勞動爭議仲裁，經調解，公司一次性支付她2.5個月的月工資，雙方勞動爭議結案。8月，在北京律師王永梅的幫助下，她以「平等就業權糾紛」為由，將原公司起訴到杭州市濱江區法院。在起訴狀中，小馬請求法院：判令原公司向她賠禮道歉；賠償她精神撫慰金1萬元人民幣；訴訟費用全部由原公司承擔。

2017年，來自貴陽的C先生（左）就曾對因性別表達而將其辭退的公司提起一般人格權侵權訴訟。（網絡圖片）

王永梅表示，此案並不是跨性別者第一次嘗試運用法律武器保障自己的平等就業權——2017年，來自貴陽的C先生就曾對因性別表達而將其辭退的公司提起一般人格權侵權訴訟。原告C先生勝訴。該案中，「性別認同」、「性別表達」等詞條首次被寫進了判決書：貴陽市中級人民法院2018年2月做出的裁決稱，工人不得因性別認同而面臨區別待遇。根據當時報道，C先生的生理性別是女性，心理性別是男性，由於「愛穿男裝，形像與公司要求不符」在試用期期間毫無預兆地被辭退。

在12月3日的庭審中，辭退小馬的公司堅稱，辭退小馬不是因為她做了性別重置手術，而是因為她多次遲到，違反公司規章制度。小馬則指在進行性別重置手術前，她也有過遲到，但公司從來沒有因此找她談話或警告。庭審在當日結束，法院將擇期宣判。

（《華商報》）