駐加大使叢培武：中國從未侵犯公民人權　歡迎客觀公正人士訪新疆

中國駐加拿大大使叢培武當地時間周一（2日）接受加拿大一間電視台專訪，並就新疆「再教育營」問題、華為「太子女」孟晚舟事件再次闡述中國立場。

對於新疆「再教育營」問題，叢培武強調新疆事務純屬中國內政，並稱西方媒體將「新疆職業技能教育培訓中心」抹黑為「中國政府對穆斯林和維族人的鎮壓」是完全錯誤，新疆設立教培中心，是幫助受暴恐極端思想「洗腦」的人擺脫極端思想和恐怖主義影響，提高自身職業技能，絕非所謂「再教育營」，並有對學員的宗教信仰自由給予充分尊重和保護。

叢培武接受加拿大一間電視台專訪，並就新疆「再教育營」問題、華為「太子女」孟晚舟事件再次闡述中國立場。（中國駐加拿大大使館網站）

叢培武指，中方從未侵犯公民人權，而是反對恐怖主義，「沒有安全舉措，就談不上保護人權。如果不能保障民眾的生命安全，何談保護人權？」叢培武又提到，中國歡迎客觀、公正思考的人士赴新疆參觀訪問。中國一直堅持對外開放，自去年底以來已有上千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，「當然，我們也要求赴新疆訪問的人士遵守中國的法律法規。這是所有政府採取的普遍做法。」

對於孟晚舟事件，叢培武指中國始終強調事件絕非單純的司法案件，「而是美國一手炮製的嚴重政治事件。」而加拿大以應美國要求為由，濫用美加之間的雙邊引渡條約，任意拘押孟晚舟，嚴重侵犯中國公民合法、正當權益，「這也是當前中加關係遭遇嚴重困難的原因所在。」叢培武表明，中國要求加拿大盡快釋放孟晚舟，讓其平安回到中國。

至於被指涉嫌從事危害中國國家安全，在中國被逮捕至今已近一年的兩名加拿大公民的情況，以及有否案件具體時間進度，叢培武稱中國司法機關依法獨立辦案，二人的各項合法權利都得到了依法保障，「對於那些到中國旅行的外國人，如果他們沒有涉嫌違反中國的法律法規，他們根本不必擔心自身的安全問題。」

（中國駐加拿大大使館網站）