【高以翔逝世】公共場所難覓「救心機」　內媒揭部分設備無法取出

35歲的台灣藝人高以翔於內地拍攝節目《追我吧》時猝死。據報有現場目擊者稱，事故發生後救護人員並未於15分鐘內到達，也並未使用自動除顫器（AED，又稱救心機）為高以翔施以最有效的初期急救措施，以至於錯失了挽回他生命的「4分鐘黃金時間」。 AED和急救常識引起熱議後，內媒《紅星新聞》近日的報道揭露，AED在內地的推廣普及，遠達不到「4分鐘」救命要求，即使是在北京的大型商圈、地鐵等公共場合，仍難覓AED身影。

報道稱，微信小程序「救命地圖」收錄了北京地區的AED設備分布，顯示呈現極度不均的狀態：以朝陽區為例，在三里屯及國貿的核心區域，AED設備布置的較為密集，但在稍靠近東南方的九龍山及百子灣一帶，AED設備的數量則寥寥無幾。除此以外，多個地圖app顯示，西單、王府井等北京多個大型商圈，甚至北京地鐵、火車站等公共場所也難尋AED。

此外，地圖上搜尋到的部分AED設備所位於寫字樓內，屬於企業捐贈。該AED設備負責人表示，設備為其所在公司管理，但也可以外借給公眾使用，只是幾乎沒有被借出使用過。這名負責人還解釋說，考慮到丟失風險等原因，該設備一直都是存放在門店之內，所以當員工們下班的時候就無法被取出。

理想情況下，商場、地鐵站、機場、高鐵站等公共場所都應該配備AED設備。（資料圖片/視覺中國）

另據「救命地圖」的創始人Lisa介紹，理想情況下，商場、地鐵站、機場、高鐵站等公共場所都應該配備AED設備，但目前內地實際AED設備配置情況卻遠遠達不到要求。她說，目前深圳和上海是國內AED配置做的最好的城市，但是去年測算的時候，深圳的水平為平均1.5公里範圍內一個，仍未達到「4分鐘」這個要求。

「黃金4分鐘」指的是業內認可的最佳救援時間。Lisa認為，最理想的情況是，以事故發生地為圓心，在步行4分鐘以內的地方都應該部署一台AED設備。患者倒地後的「4分鐘」內越快進行心肺復蘇（CPR）並配合AED設備，越能提高猝死者的生存率。

台灣藝人高以翔於內地拍攝節目《追我吧》時猝死。（微博圖片）

+ 11 + 10 + 9

報道同時指出，AED作為一項供非專業醫療人士使用的社會化急救設備，儘管操作簡單，但不是家用的理療設備，不允許在市場上由公眾隨意購買，而內地也尚無文件規定該設備應該強制安裝在特定區域。

至於為什麼AED在內地如此稀缺？Lisa表示，目前AED設備還沒有統一的管理機構，而且購買者或者捐贈者也各不相同。北京市應急志願者總隊急救隊隊長石洪則認為，3萬元（人民幣．下同）左右的一台機器，如果想普及，費用很大，「哪個機構能埋單？」

而中國紅十字會總會賑濟救護部相關人員補充說，AED設備確實能夠提高救治的成功率，但推廣急救知識的普及更為重要。

（紅星新聞）