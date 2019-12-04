【香港人權與民主法案】新華社：美國霸權只會讓中國人更眾志成城

美國總統特朗普（Donald Trump）11月27日簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），法案正式成為美國法律。中國官媒連日來發表多篇評論文章抨擊美方做法。 新華社評論員周三（4日）再次發文稱，美國霸權只會讓中國人民更加眾志成城，強調美方倒行逆施的法案無疑損人害己，必將遭到國際社會的抵觸。

美國國會一直高調發聲支持香港的示威者，稱示威是「一道美麗的風景線」，並且通過了「香港人權與民主法案」，為他們提供支持。（VCG）

文章稱，美國「長臂管轄」的黑手臭名昭著，或許在世界其他地方屢試不爽，但伸向中國的香港，必成「斷臂」。「美國霸權只會讓包括香港同胞在內全體中國人民更加眾志成城，中國人民捍衛國家主權、安全、發展利益，維護『一國兩制』、守住香港安寧的『萬里長城』是任何力量都壓不垮的。」

文章指出，美方藐視香港民眾期盼和中方強烈反對，公然以國內法方式為美國長期干預香港事務提供新鏈接，為香港激進勢力和暴力分子提供保護傘，為利用香港問題牽制和遏制中國發展提供新籌碼，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，也是對包括香港同胞在內全體中國人民的嚴重挑釁。

文章認為，美國霸權的強盜邏輯不得人心，恐嚇威脅的手法更是可恥而可笑。「得道多助，失道寡助，美方倒行逆施的法案無疑損人害己，必將遭到國際社會的抵觸，只會讓自己下不來台，甚至搬起石頭砸自己腳。」

文章最後還說，種種跡象表明，美方就是香港亂局的幕後操弄者，企圖製造「港版顏色革命」對中國內地進行政治滲透，重申美方執迷於霸道干涉將註定要承受嚴重惡果。

（新華社）