【維吾爾人權法案】人民日報：粗暴干涉中國內政　奉勸美收回黑手

美國眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》，惹來中國政府強烈反彈，官媒《人民日報》亦於周四（5日）發表評論文章，直指法案是「蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策」，不但罔顧事實，顛倒黑白，更是對中國內政的粗暴干涉，是對國際法和國際關系基本準則的公然踐踏。 文章強調，美國利用新疆問題挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的圖謀是絕對不可能得逞的，「奉勸美方收回干涉中國內政的黑手，停止自取其辱的鬧劇」。

文章指，新疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，是反暴恐和反分裂問題。過去一個時期，新疆「三股勢力」十分猖獗，製造數千宗暴力恐怖案事件，現在的新疆，人權狀況則是歷史上任何一個時期都無法比擬。文章批評美國一些政客千方百計地造謠污蔑中國政府的治疆政策，「他們打着維護人權的旗號，在反恐問題上大搞雙重標準，站在嚴重違背國際道義和人類良知的邪惡一邊，縱容、慫恿恐怖行為」。

文章指現在的新疆，人權狀況則是歷史上任何一個時期都無法比擬。（視覺中國）

文章重申新疆事務純屬中國內政，不容任何國家和外部勢力干涉，中國政府的治疆政策，完全是為了保障人權，「新疆三年來未發生暴恐事件，社會穩定、民族團結、百姓安居樂業，人民的生命權、生存權和發展權得到有力保障。美國國會無視中國在人權領域取得的成就，對中國政府的治疆政策說三道四，實際上是踐踏人權和法治」。

文章又稱，美國一再拋出干涉他國內政的法案，是赤裸裸的霸權行徑，「他們對本國的人權問題和美國在國際上造成的人道主義災難視而不見，卻四處煽風點火，指責他人」。文章在最後強調，中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，「低估中國人民的決心和意誌，註定難逃頭破血流的敗局」。

（人民日報）