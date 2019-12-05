【觀察】空言「撐香港」　台灣大選發酵又展露「渣男」本色

2020台灣大選步入白熱化，香港問題也逐步侵蝕台灣選舉。自香港發生反修例活動，台灣政壇屢屢用香港議題爭取媒體曝光，多數時間言必「撐香港，要自由」。但矛盾的是，當台灣政治人物口口聲聲說要做香港靠山，鼓勵香港青年們衝撞第一線時，台灣社會真的有能力負擔這些示威者的行動代價，甚至是香港的未來？

12月5日，蔡英文出席了台灣青年論壇，席間有參與者詢問：針對香港發生的反修例事件，台灣能否通過難民法或特殊法案協助香港示威者。對此，蔡英文回覆，「這個階段倒也不需要到難民法的階段，《港澳條例》（原名：香港澳門關係條例）本身就提供足夠的法律基礎來處理」。

蔡英文於昨晚出席2020總統大選青年論壇，強調香港示威者到台，現行法規都有保障。（Facebook@蔡英文）

然而，實情並非蔡英文嘴上說說如此簡單。根據台灣方面《港澳條例》之中的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第16條」規定，港澳居民得需有「直系血親或配偶在台灣設有戶籍」、「具有專業技術能力並取得香港政府執業證書」、「在特殊領域之應用工程技術上有成就」、「在台灣地區有新台幣600萬元以上之投資」等16種合法方式，才能在台居留。

換言之，在這密密麻麻條文之中，卻未有蔡英文政府口中所謂「人道救援」的適用辦法。即便在《港澳條例》第18條內文裏，有「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」的說法，但迄今仍未有港人循此條例進入台灣，或從中得到安置。

有詐騙集團利用香港問題進行詐騙，台灣刑事局呼籲港人別上當。（台灣刑事局提供）

否則，台灣政黨時代力量與「香港大專學界國際事務代表團」不會在12月3日大張旗鼓的舉辦記者會，要求蔡英文政府趕緊將「難民法」列為優先法案，或是啟動台灣方面的「港澳條例第18條」修法，更不會傳出有詐騙集團利用香港情況，說是預付5,000元港元的手續費，就可輕鬆到台灣定居的消息。

口說無憑 「渣男」再現

換個角度來說，當香港持續陷入嚴重激化的情況下，台灣政壇諸位仍在網絡平台上對香港表態，「自由的台灣，撐香港的自由」、對港人「將會以人道救援的方式，給予個案上的協助」等言論。在某種意義上，都可視為對香港示威者釋放「讓他們去衝，有台灣當後盾」的訊息。

此前，黃之鋒（右三）等人訪台拜會民進黨尋求支持。圖為民進黨副秘書長林飛帆（右一）發言。（民進黨提供）

但現實情況，台灣政治場域真的有能力（修法）、或是有必要當香港這場運動的後盾嗎？當台灣政客鼓勵這群示威者在第一線衝撞，台灣社會有做好準備幫香港年輕人承擔後果了嗎？台灣政府又如何給予香港年輕人一個安居樂業生活？

更進一步來說，真面臨「人來了」，按理應該是「低調」的保護港人，如今時代力量卻大方召開記者會，試圖創造話題，實則無能為力，覬覦開拓選票空間；而蔡英文民進黨依樣疾呼「撐香港」，卻拒絕了修法（難民法、港澳條例）等要求。這般作為根本流露出典型「渣男」的特質，需要的時候當作寶，真的貼上來了又百般理由開脱。

總而言之，香港問題確實成了此次2020台灣大選的主旋律，蔡英文民進黨等政客無不爭相搶奪這塊豆腐；與此同時，就某部分香港人來說，也相當樂見自己作為台灣政客利用炒作的話題，但反過來問，台灣人真喜於「香港」作為選舉主角？不然，身為立法院多數席次的民進黨何不徑自通過修法？因此，必須要了解的是，即便台灣民眾對於香港反修例事件感到同理，但無論台灣政壇或是社會都深知明白，一旦在香港問題上越過了紅線，非但不一定對自己是利多，還可能擦槍走火，導致兩岸關係急劇變天。所以，於港於台，像台灣政治人物這般「渣男」的發言，聽聽就好。