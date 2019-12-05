王毅：中國為世界發展作巨大貢獻　任何遏制中國圖謀將以失敗告終

正在韓國訪問的中國國務委員兼外長王毅在首爾與韓各界友好人士交流時表示，中國在實現自身發展的同時，也為世界發展作出巨大貢獻。任何遏制中國的圖謀都將以失敗告終。

王毅指，中國為世界發展作巨大貢獻，任何遏制中國圖謀將以失敗告終。（新華社）

王毅指，今年是中華人民共和國成立70週年，在中國共產黨領導下，用短短幾十年時間走完西方發達國家上百年乃至幾百年的進程。「我們在實現自身發展的同時，也為世界發展作出了巨大貢獻。」

王毅強調，中國對世界經濟增長的貢獻率多年來保持在30%以上，成為全球增長的主要發動機。中國已經實現8.5億人脫貧，對全球減貧貢獻率超過70%，創造了人類進步的巨大奇蹟。中國過去20年裡植被增加量佔全球25%以上，是世界生態建設的重要力量。中國2018年碳排放量比2005年下降45.8%，提前實現對國際社會的承諾目標，為應對氣候變化作出重要貢獻。

冷戰思維早已過時，霸權行徑不得人心

王毅又稱，並不是所有人都希望中國成功，總有些勢力千方百計抹黑中國，唱衰中國，甚至鼓吹遏制中國。這背後既有意識形態的偏見，也有強權政治的傲慢。但這些企圖最終都將以失敗而告終。

他續指，任何一個國家都享有自身發展的權利；任何一個民族都理應受到平等的對待。冷戰思維早已過時，霸權行徑不得人心。中國的民族復興是歷史的必然，任何人都無法阻擋。中國的發展道路是人民的選擇，一定會越走越寬廣。